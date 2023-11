Morre Shane MacGowan, vocalista e compositor da banda The Pogues, aos 65

Shane MacGowan, o vocalista e compositor da banda irlandesa punk The Pogues, morreu aos 65 anos, na madrugada desta quinta-feira (30). A informação foi compartilhada por sua família e confirmada por sua mulher, Victoria Mary Clarke, que compartilhou uma declaração nas redes sociais

“Shane, que sempre será a luz que carrego diante de mim e a medida dos meus sonhos e o amor da minha vida e a alma mais bela e o anjo lindo e o sol e a lua e o começo e o fim de tudo o que me é querido, partiu para estar com Jesus e Maria e sua linda mãe Teresa”, ela escreveu.

“Sou abençoada além das palavras por tê-lo conhecido e amado e por ter sido tão infinitamente e incondicionalmente amada por ele e por ter tido tantos anos de vida e amor e alegria e diversão e risadas e tantas aventuras. Não há como descrever a perda que estou sentindo e o anseio por apenas mais um sorriso dele que iluminou meu mundo”

MacGowan já estava com a saúde debilitada. Ele foi hospitalizado em dezembro de 2022 com encefalite vital e passou vários meses de 2023 em cuidado intensivo.

MacGowan acrescentou ao rock a sonoridade da música tradicional irlandesa. Suas letras uniam a pulsão da banda a referências da literatura, da Bíblia e da mitologia, além de comentários sobre o nacionalismo irlandês e a cultura do país. A música mais famosa do The Pogues foi “Fairytale of New York”, clássico natalino lançado em 1987 sem a pureza das músicas que costumam ser dedicadas à festividade.

Por coincidência, o músico nasceu em 25 de dezembro de 1957, na Inglaterra, filho de imigrantes irlandeses. A música era muito presente em sua criação, como MacGowan contou ao The Guardian em entrevista.

Com talento para escrita, o músico ganhou uma bolsa de estudos para a escola de Westminster, mas foi expulso por posse de drogas em seu segundo ano. Os problemas com álcool e drogas acompanhariam MacGowan por anos.

Sua primeira banda foi a Nipple Erectors, depois rebatizada de Nips. Nos anos 1980, rompeu com o grupo junto a John Hasler para fundar a The Pogue Mahone, que depois se tornou The Pogues. Em 1988, o músico foi diagnosticado com hepatite e foi avisado de que morreria se não largasse as bebidas.

Em 1991, o músico foi demitido da banda após não comparecer a shows durante uma turnê no Japão. Ele formou a banda Shane MacGowan and the Popes, mas voltou para a The Pogues quando a banda voltou a se reunir em 2001, onde ficou até 2014.