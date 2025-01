Morre Márcia Lage, icônica carnavalesca

No último domingo (19), a comunidade do Carnaval carioca perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas: a carnavalesca Márcia Lage, que faleceu aos 64 anos em decorrência de leucemia, um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas.

A notícia foi divulgada pela Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba da elite do carnaval do Rio de Janeiro, através de uma postagem em suas redes sociais. A agremiação lamentou a perda da “brilhante profissional” e anunciou a suspensão de suas atividades sociais por tempo indeterminado em respeito ao luto.

Márcia Lage construiu uma carreira sólida e respeitada no universo do carnaval. Em 2008, conquistou o título do Grupo A (acesso) com o Império Serrano. Sua trajetória na Acadêmicos do Salgueiro foi notável, onde atuou ao lado de seu marido, Renato Lage, durante 13 carnavais entre 2003 e 2017. Nesse período, alcançaram quatro vice-campeonatos, nos anos de 2008, 2012, 2014 e 2015. O mais recente desfile que teve sua assinatura foi pela Portela em 2023, onde permaneceu por três anos.

A carnavalesca já havia colaborado com a Mocidade Independente em 2002, ocasião em que a escola obteve a quarta colocação no grupo principal do carnaval carioca.

Além de sua contribuição ao carnaval do Rio de Janeiro, Márcia também deixou sua marca em São Paulo, com trabalhos na Vai-Vai em 2016 e no Império de Casa Verde em 2007. O velório de Márcia Lage está agendado para esta segunda-feira, 20, às 13h30 no Cemitério e Crematório Memorial do Carmo, localizado no bairro do Caju.