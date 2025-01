Morre Marcello Lavenère, ex-presidente da OAB e coautor do impeachment de Collor

O advogado e professor Marcello Lavenère, conhecido por seu papel como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e coautor do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992, faleceu no último domingo (12), aos 86 anos, em Brasília. As circunstâncias da morte ainda não foram reveladas.

Nascido em Maceió, Lavenère presidiu a OAB entre 1991 e 1993 e foi um dos signatários do histórico pedido de impeachment, formalizado em conjunto com Barbosa Lima Sobrinho, então presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Além disso, ele comandou a seccional alagoana da OAB entre 1981 e 1985, deixando uma forte marca na advocacia estadual.

Lavenère também liderou a Comissão de Anistia entre 2003 e 2007, destacando-se em causas sociais e de direitos humanos. Sua trajetória acadêmica incluiu passagens pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade de Brasília (UnB) e pela Escola Superior do Ministério Público, contribuindo significativamente para o ensino do Direito.

Em nota oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou condolências: “Um defensor incansável da democracia e da justiça social, Lavenère deixou um legado inestimável na advocacia brasileira e à frente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.”

A OAB declarou luto oficial por sete dias em homenagem a Lavenère, que era membro honorário vitalício do Conselho Federal. O presidente da entidade, Beto Simonetti, afirmou: “Quem partiu foi um dos imprescindíveis da advocacia brasileira. Um homem de alma generosa e solidária.”

Durante sua carreira, Marcello Lavenère também atuou como procurador do estado de Alagoas e integrou a Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Em 2016, foi um dos especialistas convidados pela defesa da então presidente Dilma Rousseff para prestar depoimento no processo de impeachment dela.

Além de sua histórica participação no impeachment de Collor, Lavenère foi crítico à operação Lava Jato e defensor de Lula em diversas ocasiões, incluindo durante a condução coercitiva do ex-presidente em 2016.

Seccionais da OAB em vários estados, especialmente em Alagoas, manifestaram pesar pela perda, reafirmando a importância de seu trabalho em prol da democracia e da justiça social.