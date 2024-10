Morre Maguila, multicampeão de boxe

Morreu na tarde desta quinta-feira (24), aos 66 anos, o multicampeão de boxe Adilson Maguila, um dos principais pugilistas da história do esporte brasileiro.

Ex-boxeador é conhecido como referência do esporte sul-americano e lutava contra doença degenerativa no cérebro, que recebe o nome de encefalopatia traumática crônica (ETC), causada pelos inúmeros golpes obtidos na cabeça durante a carreira como lutador.

Maguila tinha falas bem-humoradas e marcou mais de 80 disputas dentro do esporte. “Fale de mim, bem ou mal. O importante é falar”, disse em entrevista, publicada em seu Instagram.