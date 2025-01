Morre John Sykes, lendário guitarrista do Whitesnake

O mundo da música lamenta a perda de John Sykes, lendário guitarrista que fez parte de renomadas bandas como Whitesnake e Thin Lizzy. O artista faleceu na última segunda-feira (20), aos 65 anos, após enfrentar uma longa batalha contra o câncer.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais oficiais do músico, foi revelado que Sykes será lembrado não apenas por seu excepcional talento musical, mas também por sua personalidade gentil e carismática, que iluminava todos ao seu redor.

Carreira e legado no rock

Nascido em Reading, na Inglaterra, Sykes iniciou sua carreira musical em 1980, inserindo-se na vibrante cena do heavy metal britânico que floresceu entre as décadas de 1970 e 1980, período que também viu o surgimento de gigantes do gênero como Iron Maiden e Judas Priest.

A convite de David Coverdale, vocalista do Whitesnake, Sykes se juntou à banda como guitarrista principal. Inicialmente, ele hesitou em aceitar o convite devido à sua lealdade ao Thin Lizzy. No entanto, posteriormente decidiu integrar a nova formação.

Marca histórica no Rock In Rio

Um dos marcos de sua carreira foi a apresentação no primeiro Rock In Rio em 1985, onde se apresentou para um público estimado em centenas de milhares de pessoas. Sykes estava trabalhando em um novo álbum intitulado “Sy-Ops“, que já tinha pelo menos um single lançado.

A morte de Sykes deixou uma profunda tristeza entre seus colegas e admiradores. David Coverdale expressou suas condolências através das redes sociais: “Acabei de ouvir a chocante notícia do falecimento de John… Minhas sinceras condolências à sua família, amigos e fãs…”.

Além disso, o perfil oficial da Gibson Guitars postou uma homenagem ao músico: “Descanse em paz, lendário guitarrista John Sykes. Seu talento puro, solos eletrizantes e riffs inesquecíveis moldaram o som do rock para gerações”.