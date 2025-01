“Algoritmos do Rock” explora a história do gênero musical

No dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo celebrará seu 471º aniversário com o lançamento da série documental “Algoritmos do Rock”, promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado. Este projeto inovador foi desenvolvido em colaboração com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e a organização Catavento, responsável pelo programa Fábricas de Cultura.

Documentando a história do rock paulista

Com foco na cena rock paulista desde os anos 1950, “Algoritmos do Rock” proporcionará aos espectadores uma visão abrangente do gênero musical. A série será disponibilizada nos canais de YouTube da plataforma CultSP Play (@cultspplay) e das Fábricas de Cultura (@tvfabricas), com episódios quinzenais que terão aproximadamente 30 minutos de duração.

O primeiro episódio conta com a participação do icônico músico Tony Campello, que compartilha suas experiências e reflexões sobre sua trajetória artística, iniciada no final da década de 1950. Além disso, Campello oferece um panorama sobre o ambiente musical daquela época, destacando dez faixas essenciais do rock brasileiro lançadas na década.

A cada episódio, artistas renomados são convidados a elaborar uma lista de dez músicas representativas do rock brasileiro em diferentes décadas. Essa abordagem busca não apenas resgatar a história do gênero, mas também promover uma reflexão sobre sua evolução ao longo dos anos. “Eu me orgulho muito em dizer que fiz parte dessa leva de artistas que contribuíram para que o chamado rock n’roll fosse aceito e cultivado de uma maneira que depois criou frutos, como a jovem guarda, a tropicália e outros movimentos que vieram após a chegada do velho rock”, comenta Tony Campello em seu depoimento.

A relação entre a curadoria musical e os algoritmos

Gláucio Franca, diretor geral da APAA, enfatiza a importância da representação da diversidade cultural de São Paulo no rock: “A riqueza cultural da cidade é evidente desde a chegada desse gênero ao Brasil. Nomes proeminentes em diversos estilos têm suas raízes aqui, onde o rock permanece vibrante e relevante. Artistas e suas contribuições merecem ser documentados para que essa manifestação cultural alcance um público mais amplo”.

Enquanto no passado locutores de rádio e vendedores de discos desempenhavam papéis cruciais na curadoria do rock, atualmente os algoritmos das plataformas de streaming musical assumem essa responsabilidade. Estes sistemas recomendam músicas com base nas buscas dos usuários, mudando a forma como o público descobre novos sons.

Preservação cultural e educação musical

Renato Barreiros, superintendente de Promoção e Articulação das Fábricas de Cultura geridas pela OS Catavento, salienta o objetivo da série: “Nosso projeto visa resgatar um espaço para o rock que tem sido negligenciado ao longo do tempo. As recomendações feitas por personalidades que marcaram a história do gênero são fundamentais para isso”.

Com um enfoque na educação musical e na preservação cultural, “Algoritmos do Rock” busca transmitir memórias entre gerações. Cada episódio contará com figuras influentes do rock brasileiro, que compartilharão relatos sobre movimentos significativos surgidos desde os anos 50 e sugerirão playlists que contextualizam a história das músicas e das bandas envolvidas.