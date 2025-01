Clube do Balanço abre 2025 agitando o pré-carnaval em São Paulo

O Clube do Balanço retorna às atividades em clima de celebração e festa. Afinal de contas, ao longo dos seus mais de vinte anos de estrada, a banda acumulou histórias e sorrisos por onde passa e por onde já passou. Continuando as páginas escritas pelo seu eterno líder Marco Mattoli (In Memoriam), a banda inicia os trabalhos de 2025 em uma das esquinas mais famosas do país: Avenida Ipiranga x Avenida São João.

Reencontro no Bar Brahma

O reencontro com o povo apaixonado por música acontecerá no tradicional Bar Brahma, palco este que já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional. E para matar a saudade, nada melhor que seja em um dia especial: 25 de Janeiro, Dia do aniversário da Cidade de São Paulo, pré-carnaval.

Para celebrar esse retorno aos palcos, a banda prepara uma setlist especial repleta de novidades, mas é claro, sem faltar os grandes sucessos como: “Aeroporto”, “A Sereia e o Marujo”, “Paz e Arroz”, “Saudades da Preta”, “Vício Perfeito” e as faixas de seu último álbum Cadê Tereza, entre outras.

Samba Rock como Patrimônio Imaterial

Em uma data especial para a cidade, nada melhor do que curtir ao som deste que é um patrimônio imaterial: o Samba Rock! E com carinho e muita energia positiva, a banda se prepara para celebrar este momento especial ao lado dos fãs. Estão todos convidados!

Serviços:

Dia 25/01/2025 – a partir das 19 horas

Bar Brahma

Avenida São João, 677 – Centro, São Paulo – SP

Maiores informações: (Link)

Clube do Balanço

O Clube do Balanço começou após uma reunião de amigos de escola, em 1999, para uma festa em Artur Alvim, zona leste de São Paulo. O enorme sucesso levou o grupo para Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo, um bairro boêmio e que se tornou a morada do grupo nas Domingueiras do Bar Grazie a Dio, onde permaneceram por 2 anos.

Graças a estas Domingueiras no Bar Grazie a Dio, o grupo se destacou no cenário paulistano e contou com as participações em seus diversos shows de: Bebeto, Paula Lima, Luis Vagner, Marku Ribas, Max de Castro, Seu Jorge, Wilson Simoninha e outros tantos. Em 2001, lançaram o primeiro álbum – Swing & Samba Rock que contou com diversas participações especiais, entre elas de Erasmo Carlos. A Crítica especializada definiu este álbum como: uma obra “auditiva enciclopédica” e um dos maiores álbuns pós anos 70 e 80 de suingue brasileiro, no qual o grupo ainda contempla mais três álbuns lançados que consagram sua carreira.

Clube do Balanço como precursor do samba rock

O Clube do Balanço é considerado um dos precursores do novo samba rock, sendo responsável pela propagação do gênero a partir da virada do século, o que levou ao surgimento de diversas casas especializadas, de novos grupos musicais e a redescoberta da dança. Do primeiro show, na Zona Leste de São Paulo, até os bailes no bar Grazie a Dio, na Vila Madalena, foi um passo.

O Clube do Balanço começou sua trajetória fora do país, depois de levar seu samba rock a diversos estados brasileiros. Foi em 2006 que a banda fez parte de uma coletânea na Nova Zelândia, marcando seu primeiro feito distante da terra natal. O projeto “OE: Brazil” foi gravado na companhia de Max de Castro, Alda Rezende e Funky Buia, entre outros, e rendeu ao Clube do Balanço uma série de shows no país da Oceania, com a divulgação da música “Doin’ It for Brasil”. O grupo ainda levou sua música para diversos países, entre eles Alemanha, Holanda, Áustria, Reino Unido, França, Espanha, Rússia, Austrália, China e Cingapura. E não parou mais, continuando a excursionar pelo Brasil e agora lançando seu sexto álbum, com a tour Cadê Tereza.

Ficha técnica:

A formação da banda continua a mesma desde 1999: Tereza Gama (voz), Maestro Tiquinho (trombone), Reginaldo 16 Ton (trompete), Gringo Pirrongelli (contrabaixo), Fred Prince (percussão), Marcelo Maita (teclados), Edu Peixe Salmaso (bateria).