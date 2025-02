Morre Francesco Rivella, criador da Nutella

Francesco Rivella, renomado químico e uma figura central na história da Ferrero, faleceu no último dia 14 de fevereiro, aos 97 anos. A data marcante coincide com o décimo aniversário do falecimento de Michele Ferrero, o fundador da famosa marca italiana que popularizou o icônico creme de avelã.

Ao longo de sua carreira, Rivella foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da Nutella, lançada em 1964. Sua colaboração com Ferrero se iniciou em 1952, quando ingressou na empresa para atuar em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Com um olhar visionário e expertise técnica, ele não apenas criou a Nutella, mas também contribuiu para a concepção de outros produtos célebres como Ferrero Rocher, Kinder e Tic Tac.

A trajetória de Rivella na Ferrero

Natural de Barbaresco, na região do Piemonte, Rivella se formou em Química pela Universidade de Turim e dedicou sua vida profissional à Ferrero até sua aposentadoria em 1993. Durante seu tempo na empresa, ocupou diversas funções que foram cruciais para o crescimento e inovação da marca, incluindo gerente técnico e diretor de pesquisas.

A morte de Rivella deixa um legado significativo para a indústria alimentícia, sendo lembrado por seu papel fundamental na criação de produtos que conquistaram paladares em todo o mundo. Ele deixa quatro filhos e sete netos.

A cerimônia fúnebre aconteceu nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, na Catedral de San Lorenzo em Alba, cidade onde residiu após se aposentar. O sepultamento ocorreu em sua terra natal, Barbaresco, onde amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens.