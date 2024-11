Morre Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, aos 44 anos

A morte de Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, foi confirmada pelo site norte-americano TMZ. Aos 44 anos, Bryar foi encontrado morto em sua residência no Tennessee, EUA. A última vez que ele foi visto com vida foi no dia 4 de novembro. Autoridades foram acionadas devido ao estado de decomposição do corpo, e a causa da morte ainda está sob investigação.

Bryar entrou para o My Chemical Romance em 2004, substituindo o baterista Matt Pelissier, após o lançamento do álbum “Three Cheers for Sweet Revenge”. Ele permaneceu na banda até 2010, quando o guitarrista Frank Iero anunciou a saída de Bryar por meio de um comunicado oficial. Essa separação foi descrita como uma decisão dolorosa para todos os membros do grupo.

Após se afastar da música em 2014, Bryar dedicou-se à carreira de corretor imobiliário e apoiou diversas causas relacionadas à proteção animal. Em 2021, ele leiloou sua bateria usada em sua última apresentação com o My Chemical Romance. O dinheiro arrecadado foi destinado a um centro de resgate de animais no Tennessee, demonstrando seu compromisso com a causa animal.

O falecimento de Bob Bryar representa uma perda significativa não apenas para os fãs do My Chemical Romance, mas também para aqueles que admiravam seu trabalho fora dos palcos. Seu legado musical e suas contribuições para causas nobres continuarão a ser lembrados. A investigação sobre as circunstâncias de sua morte ainda está em andamento, deixando amigos, familiares e admiradores aguardando por respostas.

Neste momento de luto, espera-se que o impacto positivo de suas ações continue a inspirar muitos a seguir seus passos em prol do bem-estar animal e da música.