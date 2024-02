Morre, aos 97 anos, Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

Morreu na madrugada desta segunda-feira (12), aos 97 anos, a empresária Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza e tia de Luiza Helena Trajano. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do grupo.

Tia Luiza, como era chamada, morreu em Franca (SP). Em nota, a loja da cidade informou que ficará fechada até a próxima quarta-feira (14).

Foi aos 31 anos que Luiza Trajano Donato investiu a economia do trabalho no varejo e comprou sua primeira loja de presentes, “A Cristaleira”, no centro de Franca. A unidade seria rebatizada para Magazine Luiza e seria a primeira unidade do grupo.

Em nota, a Magazine Luiza afirmou que Luiza Trajano Donato foi criada no seio de uma família de comerciantes. Texto ressaltou que isso aconteceu em “uma época em que mulheres eram criadas para se dedicarem, exclusivamente à casa e à família”.

“Tia Luiza tinha uma energia quase inesgotável para o trabalho. Não importava se a tarefa a ser feita era empacotar um produto ou descarregar um caminhão de mercadorias. Era uma vendedora apaixonada, que conhecia as necessidades, os gostos e as possibilidades de seus clientes. Cada um deles era e deveria ser tratado como alguém especial, como a razão de ser do negócio”, disse o grupo Magazine Luiza.

Sem filhos, Luiza Trajano Donato escolheu, no início da década de 90, a sobrinha Luiza Helena Trajano como sucessora nos negócios. Inicialmente uma rede de varejo de eletroeletrônicos e móveis, hoje a empresa é uma varejista nacional de capital aberto.

“A empresa criada por Tia Luiza demonstrou, ao longo de seus mais de 65 anos, uma incrível capacidade de se transformar, se renovar sem abrir mão de seus valores. E, assim, perenizar o sonho e cumprir a missão de sua fundadora”, disse em nota o grupo Magazine Luiza.