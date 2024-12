Morre Alceu Collares, ex-governador do Rio Grande do Sul, aos 97 anos

Na madrugada desta terça-feira, 24 de outubro, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares, faleceu aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus desde o dia 16, enfrentando complicações decorrentes de falência múltipla de órgãos. Collares deixa uma esposa e um filho.

O político gaúcho havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar há oito anos e, em novembro do ano anterior, contraiu pneumonia que levou à sua internação. O velório está sendo realizado no Palácio Piratini e é aberto ao público até as 16h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu pesar pela morte de Collares por meio de suas redes sociais. “Despedimo-nos nesta madrugada de Alceu Collares, um dos grandes políticos brasileiros. Natural de Bagé, ele foi o único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT ao lado de Leonel Brizola. Sempre defensor dos trabalhadores e das causas sociais, Collares deixa um legado importante para o Brasil. Meus sentimentos aos seus familiares e admiradores”, escreveu Lula.

O atual governador do estado, Eduardo Leite, também se pronunciou sobre a perda, decretando luto oficial de três dias. Ele expressou sua solidariedade à família de Collares em uma publicação nas redes sociais: “Aos filhos e à esposa Neusa Canabarro, meu apoio neste momento difícil. Que encontrem consolo nas memórias da trajetória de vida dele e no reconhecimento da sua contribuição à nossa sociedade. O Rio Grande do Sul perde um grande líder, mas seu exemplo permanecerá”.

A Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul prestou homenagem ao ex-governador, destacando seu compromisso com a justiça social e os direitos dos trabalhadores. Em nota oficial, enfatizou: “Collares também deixou sua marca na educação com a criação dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), um modelo inovador de escola em tempo integral”.

Natural de Bagé e nascido em 1927, Alceu Collares formou-se em Direito e ingressou na política filiado ao PTB, sendo eleito vereador em Porto Alegre pela primeira vez em 1964. Entre 1971 e 1983, atuou como deputado federal pelo MDB e posteriormente pelo PDT. Ele ocupou o cargo de prefeito de Porto Alegre entre 1986 e 1988 e foi governador do estado entre 1991 e 1995, tornando-se o primeiro negro a assumir esse posto. Além disso, destacou-se na luta contra a ditadura militar que vigorou entre 1964 e 1985.