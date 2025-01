Morgana realiza visita especial em 2 de fevereiro na exposição “Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos”

Preparem-se! A eterna Bruxa Morgana, personagem interpretada pela atriz Rosi Campos, fará uma visita especial na exposição “Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos”, no dia 2 de fevereiro, a partir das 16h. Na ocasião, o ator Álvaro Petersen, que interpreta a Celeste, também participará da visita especial.

Morgana é uma contadora de histórias que compartilha conhecimentos sobre o passado e lendas. Mesmo sendo tia-avó do Nino, a personagem é como uma mãe para ele, e é mais paciente com o garoto do que o tio Victor. No quadro “Feitiçaria“, do Castelo, Morgana proporcionava aos que assistiam ao programa conhecimento sobre as muitas histórias que conhecia, desde lendas místicas da mitologia até fatos históricos como a construção da Grande Muralha da China ou a invenção do Dinheiro.

Exposição prorrogada

“Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos” segue aberta para visitação até o dia 2 de março, no Solar Fábio Prado, em São Paulo. A mostra ocupa mais de 600 metros quadrados com 18 cenários recriados. Os ingressos para a sessão especial já podem ser adquiridos pelo site oficial. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos. Os convites são limitados.

A realização da mostra é da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

SERVIÇO



Visita especial de Morgana e Celeste na Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Data: 2 de fevereiro (domingo)

Horário: a partir das 16h

Ingressos à venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo

Exposição prorrogada até 2 de março