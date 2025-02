Moraes lidera novamente, mas furo em pneu tira de brasileiro liderança em Abu Dhabi

Lucas Moraes segue brigando com os melhores pilotos do mundo pela vitória na 34ª edição do Abu Dhabi Desert Challenge, disputado nos desertos dos Emirados Árabes Unidos. Depois de vencer a etapa de ontem, nesta segunda-feira (24) o piloto brasileiro liderou metade do trajeto de 228km cronometrados, mas foi retirado da liderança por um pneu furado no km 140 da disputa.

Mesmo assim, Lucas chegou em segundo, a apenas 1min42s do primeiro colocado do dia, e com isso se mantém na vice-liderança geral da prova, que termina na próxima quinta-feira.

A vitória nesta segunda-feira foi do Dacia SandRider pilotado pelo francês Sébastien Loeb, com navegação do belga Fabian Lurquin. O segundo lugar foi de outro grande nome do esporte: o catarense Nasser Al-Attiyah (Qatar), que conduziu o Dacia SandRider navegado pelo francês Edouard Boulanger.

O Toyota GR DKR Hilux de Moraes e do navegador o espanhol Armand Monleón chegou apenas 55 segundos na frente de Al-Attiyah e Boulanger. Os vencedores Loeb e Lurquin precisaram de 3h09min35s para completar os 228km da etapa de hoje.

“Estamos muito felizes com nosso desempenho”, disse Moraes. “Fizemos o segundo tempo no prólogo, vencemos no domingo a primeira especial e hoje chegamos no segundo lugar na segunda especial, mesmo com um pneu furado. Acho que encontramos um bom ritmo e se tudo der certo vamos até o final disputando um pódio aqui em Abu Dhabi. Estamos ganhando experiência, aprendendo bastante sobre competir nas dunas e isso tem nos ajudado, especialmente diante de gigantes como o Loeb e o Al-Attiyah. Tudo isso é muito especial para alguém que só está em sua segunda temporada no Mundial”, comentou o piloto brasileiro.

A terceira das cinco especiais do Abu Dhabi Desert Challenge será disputada nesta terça-feira, com um total de 237km de trecho cronometrado. A prova se encerra na quinta-feira (27), quando os competidores terão percorrido um total de 1.186km cronometrados.