Brasil e Emirados Árabes assinam acordo para comercialização de minerais

O MME (Ministério de Minas e Energia) assinou um memorando de entendimento com o governo dos Emirados Árabes Unidos para a comercialização de minerais estratégicos na transição energética.

A previsão do órgão é de que o acordo viabilize investimentos de até R$ 15 bilhões em pesquisa mineral, processamento, comercialização, transferência de tecnologia e capacitação de mão de obra, entre outros.

“O memorando tem como objetivo aproximar agências governamentais, autoridades reguladoras e empresas, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs) e startups, para fomentar a cooperação em projetos minerais no Brasil,” explicou, em nota, a pasta.

Os minerais estratégicos para a transição energética são utilizados em baterias e incluem, cobalto, cobre, lítio, nióbio, níquel, silício e terras raras, entre outros.

O presidente da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alertou para o risco de a transição energética repetir os problemas de outras mudanças tecnológicas, com países emergentes fornecendo matérias-primas para países ricos.

“Temos no Brasil e na América Latina muitos desses minerais críticos. Mas o que eu vejo é que os governos na América Latina estão fazendo acordos com países importantes para vender seus minerais críticos. Isso é bom, mas seria melhor se os minerais fossem processados para produzir baterias ou o que for necessário aqui,” disse.