Moradores enfrentam cobranças abusivas e ameaças no RJ

A comunidade de Catiri, localizada em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem sido palco de sérias denúncias envolvendo a cobrança de taxas mensais por parte de milicianos. Os moradores relatam que os valores exigidos variam entre R$ 80 e R$ 120, e aqueles que se recusam ou atrasam o pagamento enfrentam ameaças de agressões ou até expulsão da localidade.

Os pagamentos são coletados através de carnês, boletos e cartelas distribuídas na região. Inicialmente fixada em R$ 40, a taxa já sofreu um aumento significativo, com rumores de que novos reajustes estão por vir. Para os comerciantes, o valor pode alcançar até R$ 120, dependendo do tipo de comércio.

Desde o início do ano, a disputa pelo controle da área se intensificou entre facções criminosas, principalmente entre o Comando Vermelho (CV) e a milícia local. A milícia da região era liderada por Marcos Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinho Catiri, que foi assassinado em novembro de 2022 durante uma disputa pelo controle do jogo ilegal na Grande Tijuca e na Zona Sul.

Dados do Disque-Denúncia indicam que entre 1º de janeiro e 7 de fevereiro deste ano foram registradas sete denúncias relacionadas a atividades criminosas na comunidade. Em resposta a essa situação, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, delegado Victor Santos, destacou a importância estratégica das áreas como Rio das Pedras, Macacos e Catiri para o tráfico de drogas.

Com o intuito de manter o controle sobre o território, os milicianos têm adotado medidas rigorosas. Relatos apontam que eles monitoram a entrada tanto de policiais quanto de rivais utilizando câmeras instaladas em postes ao longo da comunidade. Além disso, há informações sobre invasões a residências dos moradores para observar os movimentos da polícia e potenciais incursões de traficantes.

A Polícia Militar informou que o comando do 14º BPM (Bangu) está realizando operações estratégicas na área com base em informações do setor de inteligência e em cooperação com a Polícia Civil. Nos últimos quatro meses, as forças policiais conseguiram prender 32 indivíduos envolvidos em atividades criminosas e apreender 35 armas, incluindo 16 fuzis nas regiões vizinhas como Cancela Preta e Jardim Bangu.

A Polícia Civil também está atuando na investigação das ações dos grupos criminosos no Catiri. Agentes estão monitorando as práticas ilegais e realizando diligências para identificar e responsabilizar os envolvidos nas atividades delituosas.