Moradores do Itaim Paulista testemunham furto, com ladrões levando botijão de gás e outros objetos

Na manhã da última segunda-feira, dia 20, moradores do Itaim Paulista, localizado na zona leste de São Paulo, testemunharam um furto em andamento e conseguiram registrar a ação de dois indivíduos suspeitos.

De acordo com relatos de testemunhas, um dos homens escalou o muro da residência, carregando um botijão de gás. Em seguida, ele posicionou o item nas costas, montou em uma bicicleta e rapidamente deixou o local. O segundo suspeito, por sua vez, foi visto atirando diversos objetos ao chão antes de também saltar o muro da casa. Entre os itens descartados estavam uma sacola preta repleta de pertences e uma lavadora de alta pressão.

Após essa ação, o homem que portava uma mochila conseguiu reunir os itens deixados para trás e fugiu juntamente com seu comparsa. A moradora da casa, ao retornar, notou que a porta havia sido forçada e percebeu a falta de vários objetos de valor.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da 1ª Companhia do 29° Batalhão se dirigiu ao endereço para investigar o ocorrido. Contudo, apesar das diligências realizadas no local, os suspeitos não foram encontrados. A ocorrência foi registrada no 50° Distrito Policial de Itaim Paulista.