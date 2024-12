Prefeitura de SP conclui novas obras de drenagem no Itaim Paulista que beneficiam 200 mil pessoas

A Prefeitura de São Paulo segue trabalhando em importantes entregas que que visam ao combate às enchentes e ao aprimoramento do sistema de drenagem da cidade. A SIURB finalizou, no início deste mês, as obras de canalização dos córregos Água Vermelha, Rola Moça e Lajeado, localizados no Itaim Paulista, na Zona Leste da capital. Com investimento de R$ 40 milhões investidos pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), as ações beneficiam os mais de 200 mil moradores da região.

No córrego Água Vermelha, na Vila Curuçá, a Secretaria concluiu os trabalhos de recuperação das margens do canal, o reforço dos dispositivos de captação de águas pluviais, como bocas de lobo e poços de visita. As obras se estendem por 65 metros, entre a Avenida Água Vermelha e as ruas Alfredo Bezerra, Cônego Antônio Manzi e Pedro Geraldo Nascimento. No entorno da obra a SIURB implantou novo pavimento e paisagismo.

No Jardim Nélia, também no Itaim Paulista, foi concluída a canalização de 168 metros do córrego Rola Moça, no trecho das ruas Domingos de Martins Pacheco e Luís de Brito Almeida. Para aumentar a eficiência do sistema de escoamento das águas, foram implantadas novas galerias, além da recuperação de toda pavimentação do entorno, guias, sarjetas, passeio e nova sinalização.

Outra importante obra entregue na região, aguardada há anos pelos moradores, é a canalização de um trecho do Ribeirão Lajeado. A obra contemplou 480 metros de contenção das margens e canalização do canal, entre a Rua Engenheiro Bardot e Avenida Barão Luís de Arariba. A intervenção auxilia no combate aos frequentes alagamentos que atingiam o local, além de garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

Novo reservatório

A região do Itaim Paulista irá ganhar um novo reservatório para combate às cheias do Ribeirão Lajeado. Os projetos básicos já estão em elaboração. O equipamento terá capacidade para armazenar cerca de 67,6 mil m³ de água, o equivalente a 27 piscinas olímpicas, em uma área de 5.366 m² localizada junto à Comunidade do Torresmo. O reservatório será fechado por uma laje de concreto, transformando o espaço em uma para lazer e prática de esportes.

A intervenção foi proposta no Caderno de Drenagem da bacia hidrográfica dos ribeirões Água Vermelha, Lajeado e Córrego São Martinho, desenvolvido em parceria com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) da USP.