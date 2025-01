Morador confunde cortina com corpo e aciona bombeiros

Uma situação inusitada ocorreu em Formosa, Goiás, quando um morador confundiu uma cortina amarrada com as pernas de uma pessoa pendurada. O incidente levou à mobilização das equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para investigar a suposta emergência.

Segundo o coronel Bráulio Flores, do Corpo de Bombeiros, o alerta foi dado por um homem que avistou a cortina amarrada atrás da janela durante a noite do último domingo, 12. Ele relatou o ocorrido, acreditando que poderia se tratar de um corpo enforcado.

“A equipe foi enviada imediatamente para realizar o resgate, considerando a gravidade da situação relatada”, afirmou o coronel. As unidades de resgate foram designadas para desamarrar possíveis cordas e prestar os primeiros socorros, caso necessário.

A operação contou com a presença de um caminhão dos bombeiros, que precisou trafegar rapidamente pelas ruas molhadas da cidade. “O deslocamento noturno e as condições da pista tornaram a situação ainda mais delicada. É crucial que informações sejam passadas com clareza e precisão ao acionar os serviços de emergência”, alertou Flores.

Ao chegarem ao local da ocorrência, os bombeiros constataram rapidamente que não havia nenhum corpo. “A equipe verificou a situação e, sem necessidade de entrar na residência, identificou que se tratava apenas de uma cortina”, acrescentou o coronel Bráulio Flores.

Ele também destacou que não se tratava de um trote; o morador realmente acreditou estar presenciando uma situação grave e aguardou ansiosamente pela chegada dos bombeiros.

Bráulio enfatizou a importância da comunicação precisa em casos de emergência: “Informações detalhadas podem fazer toda a diferença na rapidez e eficácia do socorro. Quanto mais dados tivermos sobre a situação, melhor será nossa resposta ao chamado”, concluiu.