Monstar Games 2025: maior evento de CrossFit da América Latina chega a Goiânia

Os apaixonados por esporte têm encontro marcado com o maior evento de CrossFit da América Latina, que acontecerá em Goiânia nos dias 4, 5 e 6 de julho, no Sesi Multiparque. Como de costume, o evento reunirá atletas fitness de todo o Brasil, além de competidores do Chile, Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela, prometendo fortes emoções tanto para os competidores quanto para o público.

Mais de 1.500 atletas disputarão diversas categorias, distribuídas em quatro arenas simultâneas: duas quadras, um campo e uma piscina. Durante a competição, os participantes serão desafiados em provas de levantamento de peso, resistência, cardio e endurance. Os competidores serão levados ao limite e, ao final, os vencedores dividirão uma premiação em dinheiro, além de troféus, medalhas e a experiência única que só o Monstar Games proporciona.

O evento se destaca como um verdadeiro festival para toda a comunidade do CrossFit, abordando não apenas provas desafiadoras, mas também o impacto social da competição.

O idealizador do evento, Paulo Menezes, conhecido como PH, explica a escolha de Goiânia para sediar mais uma edição do Monstar Games: “Goiânia é a nossa casa. Nosso objetivo é, primeiramente, contemplar os nossos e, depois, expandir ainda mais pelo Brasil. Antes de buscarmos os melhores atletas fitness, defendemos a causa de que o CrossFit é para todos! Em nossas arenas, do iniciante ao elite, todos são tratados como atletas, sem distinção. Entregar entretenimento, saúde, alegria, união e o conceito de comunidade sempre será a nossa maior missão.”

Além de promover o esporte, a competição tem como objetivo eleger o homem, a mulher e o time mais condicionados da América Latina. O evento busca impulsionar a modalidade Fitness Funcional e contribuir para o desenvolvimento e crescimento dos praticantes de CrossFit, unindo atletas, comunidades fitness, famílias e público em geral.

Muito mais que uma competição

Além das provas, o evento contará com atrações especiais, como sunsets com shows ao vivo no sábado e no domingo. O público poderá acompanhar as competições presencialmente e aproveitar toda a estrutura do Sesi Multiparque, que inclui feira fitness, espaço gastronômico e áreas de lazer para todas as idades.

Para aqueles que não puderem comparecer ao evento, a organização preparou transmissão ao vivo pelo canal do YouTube “Monstar Series” e cobertura completa no Instagram oficial @monstargames.

Categorias da Competição

Os atletas competirão nas seguintes categorias:

Times:

• Iniciantes (Feminino, Masculino e Misto)

• Scaled (Feminino, Masculino e Misto)

• Amador (Feminino, Masculino e Misto)

• Master +110 Misto

• Dupla RX Mista

• Dupla RX Masculina

Individual:

• Scaled

• Amador

• RX

• Elite

• Teens 15-17

• Master 35-39

• Master 40-44

• Master 45+

• Adaptados

Em breve, serão divulgadas informações sobre ingressos