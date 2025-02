Cross Santo André inaugura com estrutura de ponta e compromisso com a essência do CrossFit

Santo André recebe um novo centro de treinamento dedicado aos apaixonados por CrossFit. O Cross Santo André, idealizado por Fábio Agrela, chega à cidade com um espaço amplo e completo para treinos de alta performance. Localizado na Avenida Dom Pedro II, nº 2651, Bairro Campestre.

O espaço possui mais de 200m² de área de treino e conta com um mezanino equipado com vestiários masculino e feminino, armários e uma área de convivência. Projetado para proporcionar uma experiência completa e eficiente, dispõe de equipamentos de última geração, como Airbikes, remos, skiergs, GHDs, barras, dumbbells e pista de sled, garantindo o melhor para treinos de alta intensidade.

Inauguração com evento especial no dia 15/02

Para celebrar sua chegada a Santo André, o Cross Santo André promoverá um evento especial de inauguração no dia 15 de fevereiro, a partir das 10 horas. O evento reunirá parceiros do universo fitness, com exposição de roupas esportivas, suplementos e diversas ativações. Aberto ao público, será uma oportunidade para conhecer o espaço, explorar a estrutura e vivenciar um pouco da experiência oferecida pela unidade.

A abertura oficial do Cross Santo André acontece no dia 17 de fevereiro, com as primeiras aulas nos horários de 6h, 7h,8h e 12h, além de treinos no período da tarde a partir das 17h30. As aulas regulares acontecerão de segunda a sexta-feira até as 20h30 (inicio da ultima aula), com treinos aos sábados às 9h e 10h da manhã.

Treinamento de alto nível com coaches experientes

À frente do Cross Santo André está Fábio Agrela, head coach e referência no cenário do CrossFit brasileiro. Com mais de 13 anos de experiência, Agrela foi o precursor da modalidade no ABC Paulista, tornando-se o primeiro afiliado oficial da região em 2012. Ele possui certificação CrossFit Level 2, além de 12 certificações internacionais da CrossFit, incluindo especializações em CrossFit Adaptado, Kids, Competidores, LPO, Ginastico e outras áreas técnicas.

“Estou extremamente empolgado em trazer o Cross Santo André para este lado da cidade. Nosso objetivo é oferecer um espaço completo, acessível e de alto nível, onde qualquer pessoa, independentemente do condicionamento físico, possa se desafiar, evoluir e sentir os benefícios de um treinamento de alta qualidade”, afirma Agrela.

Ao seu lado, estará Silvander Santos, também coach Level 2, atuando desde 2014, reforçando o compromisso da academia com qualidade técnica, rendimento e atenção individualizada para cada aluno, proporcionando um treinamento inclusivo e acessível a todos.

Expansão e impacto social

Além de oferecer treinos de alto nível, o Cross Santo André tem planos ambiciosos para crescer e impactar positivamente a comunidade. Entre os projetos futuros estão cursos, clínicas especializadas, parcerias estratégicas e ações sociais, incluindo iniciativas voltadas para pessoas com mobilidade reduzida e crianças carentes.

O Cross Santo André chega para se tornar uma referência no treinamento funcional e no verdadeiro CrossFit, priorizando inclusão, qualidade técnica e o desenvolvimento físico e mental de seus alunos.

Endereço: Av. D Pedro II, 2651, Campestre

Inauguração: 15/02 (evento aberto ao público)

Abertura oficial: 17/02

Horários das aulas: Segunda a sexta-feira, das 6h às 20h30 | Sábados, às 9h e 10h