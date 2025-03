Mônica Salgado fala como a moda define as pessoas e os caminhos do universo digital

O Grand Plaza Shopping, em Santo André, foi palco da palestra com a jornalista e ex-diretora da Revista Glamour, Mônica Salgado, que falou sobre moda, empoderamento feminino, inspiração e conexão, tudo em um talk divertido e descontraído no Deck do Boulevard Gastronômico, em um ambiente aconchegante e ideal para uma experiência única.

Deck do Boulevard Gastronômico foi o palco para o talk divertido e descontraído com Mônica Salgado

Mônica abriu o evento falando dos tópicos que nos definem, seja como pessoa ou profissional.

Temas que definem as pessoas nos dias de hoje

“Falar sobre temas que têm a ver com mulher, mas também falar sobre vida, moda, sobre modos, comportamento, redes sociais, ou seja, todos os assuntos que orbitam em torno de nós, cuja relação que temos com cada um deles nos definem, nos moldam, nossos relacionamentos, o jeito com que a gente vê o mundo, o jeito que gente trilha nosso caminho pessoal e profissional”, iniciou Mônica sua palestra.

A, hoje, influenciadora, remontou sua trajetória profissional e falou do papel que as mídias sociais têm na vida das pessoas, se tornando mais do que uma ferramenta, um recurso em busca do tão bem sucedido status de vida.

“A força e o poder da mulher têm alguns pilares quando falamos da força feminina, de presença marcante da mulher no mundo. O que podemos destacar, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma é a moda, área de onde vim, fui redatora chefe da Revista Vogue, depois dirigi a Revista Glamour, e foi um período muito incrível da minha vida”, lembrou ela, que continuou:

Universo digital mais que ferramenta

“Existia esse fenômeno que hoje virou uma verdadeira revolução no consumo de moda e beleza que são as influenciadoras, e as redes sociais como os grandes faróis desse universo do consumo. Então, todo papel que era das revistas, da TV aberta, dos jornais, hoje é concentrado nas redes sociais, todos nós usamos as redes sociais, para consumir, para vender, para se inspirar, para sofisticar nossa marca pessoal, para chegar até nosso consumidor, para dar visibilidade à nossa história, projeto, trabalho, negócio. E as redes sociais são possibilidades maravilhosas que temos de fazer nossa mensagem de maneira certeira e barata”, orientou Mônica.

Além de ferramenta é uma vitrine

A influenciadora afirmou que as redes sociais são, também, vitrines que permitem a exploração de diversificados temas com foco na conquista do universo feminino, oferecendo mais visibilidade, permitindo conhecer novos horizontes e novas figuras que dialogam com os mesmos preceitos que você defende.

“Hoje, as redes sociais possibilitam que a gente trilhe nosso sucesso, construa, planeje e chegue às pessoas de maneira mais acessível, rápida, indolor e barata. Isso também é força do feminismo, usar as redes sociais para dar visibilidade às causas, bandeiras, à nossa força quanto pessoa física é fundamental, e seguir as pessoas que nos inspiram com mensagens que são alinhadas com nossos valores e princípios, Nos possibilitando que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível”, discorreu ela.

Mônica falou de como as redes sociais são fortes aliadas dos negócios

Três segundos e você já foi definida

A ex-diretora da Revista Glamour apontou que o tempo de uma pessoa ser percebida é muito menor do que se imagina, e esse período é suficiente para que criem uma imagem de cada uma, sem que esta tenha pronunciado uma única palavra.

“Tem vários estudos que mostram que as pessoas levam três segundos para formar uma imagem sua, sem que se quer que tenha aberto sua boca, então, a importância do que a gente veste, neste primeiro momento da primeira impressão, do primeiro impacto é muito maior do que a gente é, do que a gente fala. Então, o poder da moda, de comunicar quem a gente é, e, mais do que isso, de comunicar quem a gente quer ser para o mundo, a imagem que a gente quer passar para as pessoas, a moda, o que você veste, seu cabelo, seu perfume, sua maquiagem, chegam antes de você, que a gente saiba usar isso de forma intencional”, aconselha a especialista em moda.

Será questionada, mas ‘banca’

Mônica deu uma orientação essencial para que cada um possa encontrar o rumo do sucesso, sem poderes mágicos, sem fórmula mirabolante, sem invencionices, mas com um ponto crucial.

“Sempre que está todo mundo indo por aqui e você diz: vou por ali, você vai ser questionada, sua sanidade será questionada. Porém, banca ‘cara’, se está fundamentada, se tem certeza, estudou, se conhece, e sente que aquele caminho é o melhor para você, banca”, orienta Mônica.



Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues

Crédito: Celso Rodrigues