Moda, inovação e acessibilidade se destacam na passarela da FebraTêxtil 2025

A FebraTêxtil 2025 transformou o Expo Center Norte, em São Paulo, em um verdadeiro palco de inovação e criatividade entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Ao longo do evento, uma programação intensa de desfiles trouxe à passarela grandes nomes da indústria têxtil, revelando coleções que uniram tecnologia, diversidade e funcionalidade. Cada look desfilado traduzia as últimas tendências do setor, criando um ambiente vibrante onde marcas e profissionais se conectaram, trocaram ideias e impulsionaram o futuro da moda.

Ricardo Gomes, Gerente de Novos Projetos do Febratex Group, ressaltou a importância da visibilidade. “Os desfiles vão além de revelar talentos, eles também elevam a percepção dos produtos e enaltecem o trabalho técnico dos expositores, garantindo mais projeção na passarela. São uma poderosa vitrine de divulgação e um grande atrativo para o público, que tem participado de forma cada vez mais engajada”, destacou.

Entre os destaques do evento, o espaço Fashion Show trouxe grandes nomes da indústria, como Vicunha, Capricórnio, Total Fios, Manatex, Bonor, Macias Tecelagem, Sticle e Fiação Fides. As marcas apresentaram coleções que aliaram criatividade, inovação e a busca por soluções tecnológicas aplicadas ao design de tecidos.

Para João Bordignon, Diretor de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da Capricórnio Têxtil, a participação da empresa no Fashion Show é motivo de grande satisfação. “Estamos muito felizes em participar da FebraTêxtil, especialmente no Fashion Show, que é uma excelente oportunidade de exposição. A Capricórnio acredita fortemente em iniciativas que apoiam, fortalecem e incentivam a visibilidade e o amadurecimento do setor têxtil nacional. Estamos comprometidos com o consumidor e com tudo que envolve o denim de forma verdadeira”, afirma Bordignon.

A FebraTêxtil também foi palco para a Moda Inclusiva, que, em parceria com a Casa de Criadores, realizou um desfile com peças que uniram estilo e funcionalidade. As coleções abordaram a representatividade e a diversidade, utilizando tecidos inteligentes e modelagens inovadoras para atender às diversas necessidades de pessoas com deficiência. A iniciativa reflete o compromisso da indústria em promover uma moda mais acessível e inclusiva.

“A Moda Inclusiva é essencial para garantir a representatividade de modelos com deficiência, ampliando a diversidade na indústria e fortalecendo o compromisso com a acessibilidade. Participar de um evento como a FebraTêxtil é uma oportunidade estratégica para sensibilizar o mercado e demonstrar que a inclusão está diretamente ligada à sustentabilidade, um tema cada vez mais relevante para as empresas. Sem acessibilidade, não há sustentabilidade, e essa é uma mensagem urgente que precisa ser compartilhada”, afirma Daniela Auler, idealizadora do conceito de Moda Inclusiva e CEO da Moda Inclusiva Conexões.

Com uma programação que uniu inovação e negócios, a FebraTêxtil 2025 consolidou seu papel como um evento essencial para o setor, impulsionando a indústria têxtil e proporcionando conexões estratégicas para profissionais e empresas.