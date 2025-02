1º dia da FebraTêxtil 2025 reúne autoridades e movimenta o setor têxtil de São Paulo

A FebraTêxtil 2025 teve um primeiro dia movimentado no Expo Center Norte, em São Paulo, consolidando-se como um dos principais eventos da indústria têxtil e de confecção da América Latina. A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setor, como o presidente do Febratex Group, Hélvio Pompeo; o diretor-superintendente da ABIT, Fernando Pimentel; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Hayashi Goulart, o presidente do CIESP e presidente Emérito da ABIT, Rafael Cervone; o presidente do SindTêxtil, Júlio Scudeler; o representante do Sebrae Nacional, Nourival Pantano Júnior; a representante da ApexBrasil, Márcia Nejaim; o secretário-executivo da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico de SP, Sérgio Kacas; e o assessor da presidência da ApexBrasil, Silvio Torres.

Na abertura do evento, o presidente do Febratex Group, Hélvio Pompeo Madeira, ressaltou a importância da FebraTêxtil para o setor têxtil e a economia brasileira, destacando São Paulo como um polo estratégico da indústria. “Viemos reafirmar nosso compromisso com o setor e com o Brasil, pois São Paulo é a mola mestra do país. Com o trabalho que estamos realizando, junto aos expositores e parceiros, queremos consolidar esta feira como um evento anual, que represente a força da nossa indústria e seu potencial, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. É fundamental mostrar ao mundo a importância do mercado têxtil brasileiro”, afirmou Madeira, agradecendo à imprensa pelo apoio e cobertura do evento.

“Estamos entusiasmados com a retomada da FebraTêxtil em São Paulo, um marco essencial para a cadeia de insumos têxteis do Brasil. Esta feira é estratégica para consolidar o crescimento do setor, com empresas fornecedoras e compradoras de matérias-primas feitas no País. Essa integração é que fortalece um setor”, declara Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit.

Um dos temas abordados foi o fortalecimento dos polos comerciais têxteis na cidade de São Paulo. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Hayashi Goulart, destacou as iniciativas voltadas para as regiões do Bom Retiro, Pari e Brás, reconhecidas como grandes centros de produção e comércio do setor. “Temos dado uma atenção especial a essas regiões, com o objetivo de melhorar as condições para que novos negócios sejam abertos, gerando mais empregos e renda. Além disso, estamos avaliando medidas para potencializar o desenvolvimento local, incluindo ações voltadas à infraestrutura e logística”, afirmou.

Ele também ressaltou os esforços para qualificação profissional, citando o Fashion Sampa, programa que já capacitou mais de 1.200 pessoas em parceria com a São Paulo Fashion Week. “Esse programa tem um impacto significativo na cadeia produtiva da moda, promovendo oportunidades para novos talentos e fortalecendo o setor”, destacou.

Espaço Talks

O primeiro dia contou com diversos conteúdos sobre mercado, inovação e sustentabilidade, no Espaço Talks, trazendo insights valiosos para empreendedores, designers e profissionais da cadeia têxtil.

Lorena Botti, especialista em tendências da Vicunha, compartilhou sua visão sobre as soluções sustentáveis da empresa: “Em nossa apresentação, trouxemos dados climáticos e seu impacto no comportamento do consumidor, além do paradoxo entre moda e consumo no contexto atual. Discutimos as soluções inovadoras que a Vicunha está implementando, como a regeneração da água, que trata o esgoto para reutilização na indústria, e destacamos iniciativas como o algodão regenerativo e reciclado, com a Vicunha sendo a empresa que mais reutiliza algodão no mundo”, afirmou Lorena.

Além disso, as apresentações do dia abordaram diversos temas como:

Revisão de Tecidos Planos: Qualidade equilibrada entre tecelagem, confecção e magazine, com a Engª Me Maria Adelina Pereira.

Das Ações ao Impacto: Tecnologia e práticas sustentáveis, com Lorena Nunez Botti, da Vicunha.

Desmaterialização da Moda e os Impactos do Digital, com a Dra. Victoria Fernandez, do Senai Cetiqt.

Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade nas indústrias têxtil, de confecção e moda, com Carolina Mesquita.

Como escalar suas vendas com milhares de revendedores através da venda direta, com Francisco Lúcio de Rodrigues Silva, da Up Vendas.

Do Sonho à Realidade: Como uma distribuidora de materiais têxteis construiu sucesso com empreendedores locais, com Michel Costa, da Total Fios.

A Importância da Estamparia na Moda & Na Comunicação Social, com João Barcellos, da Impressão e Cores.

Por Dentro da Manatex: Lançamentos e Novidades, com Geane Laurentino, da Manatex.

Inovação Têxtil: Fibras Químicas e Sustentabilidade, com o Dr. Jorge Chimanowsky, do Senai Cetiqt.

[IN]VISIVEL – Tendências de 2026, com Michelle Souza, do Senai Cetiqt.

Arena do Conhecimento

A Arena do Conhecimento reuniu especialistas e líderes do mercado, que discutiram os principais desafios e oportunidades do setor têxtil. O espaço, no primeiro dia de evento, abordou temas como economia circular, desenvolvimento sustentável, novas tecnologias e as mudanças no comportamento do consumidor, trazendo insights valiosos para os profissionais da indústria. As apresentações do dia foram:

ABIT

ABVTEX

Made in Portugal: Como Portugal se tornou um dos clusters industriais de moda mais importantes do mundo – Karine Liotino (Etiqueta Certa)

Cânhamo Têxtil: Oportunidades e desafios no Brasil – Fernanda Simon e Eduarda Bastian (Fashion Revolution)

Brasil Fashion Designers

O Brasil Fashion Designers (BFD) 2025 celebrou mais uma edição de sucesso, revelando novos talentos da moda nacional durante a FebraTêxtil, no Expo Center Norte. A grande vencedora desta edição foi Mariana Rossetto, que conquistou a oportunidade de apresentar sua coleção na Expotextil Peru, uma das feiras mais importantes do setor têxtil na América Latina. Com todas as despesas pagas, ela levará seu trabalho para um público internacional, ampliando sua visibilidade e consolidando sua trajetória no mercado.

O segundo lugar ficou com Lívia dos Passos, que se destacou pelo design inovador e refinamento técnico. Já o terceiro lugar foi conquistado por Douglas Lopes, reconhecido pela criatividade e excelência na confecção de suas peças. Na quinta-feira, o evento ainda contará com a votação do público, onde todos os looks dos finalistas serão expostos para uma votação especial.

As coleções criadas pelos finalistas foram apresentadas em um desfile exclusivo para um time de jurados composto por renomados especialistas da moda e da indústria têxtil. Os jurados desta edição foram:

Chico – Representante da Vicunha e a indústria têxtil.

Eduardo Viveiros – Editor da L’Officiel, simbolizando a imprensa de moda.

André Hidalgo – Fundador da Casa de Criadores, representando promotores de eventos e projetos do setor têxtil e de moda.

Fred Haydu – Atual editor da Revista Têxtil, representando a família Haydu.

João Braga – Professor e renomado pesquisador de moda.

Marta De Divitiis – ex-editora da Revista Têxtil, representando todos os funcionários da publicação.

Miguel – vencedor do último BFD, realizado em Caruaru (PE).



Mariana Rossetto é a grande vencedora desta edição do BFD. (Foto: Divulgação)

Nesta edição, o concurso celebrou a trajetória de Vivi Haydu, uma figura icônica da moda brasileira, com o tema: Vivi Haydu – O Legado de uma Mulher de Vanguarda. Nascida no Egito e radicada no Brasil desde 1957, Vivi foi responsável por transformar a Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil) em uma plataforma global, promovendo o design brasileiro no mercado internacional.

“O tema não poderia ser outro: o legado de uma mulher de vanguarda. Nossos participantes mergulharam na história da Vivi, desde sua infância no Egito até sua marcante trajetória no Brasil. Para contar essa história tivemos uma linha do tempo e um acervo fotográfico extraordinário, que serviu de referência para a criação das coleções”, destacou Ricardo Gomes, Gerente de Novos Projetos do Febratex Group.

Com patrocínio da Vicunha, Andrade Máquinas, Silmaq e da Bonor, o BFD reafirma sua posição como uma plataforma essencial para o desenvolvimento da nova geração de designers brasileiros. Além de incentivar a criatividade, o concurso promove a integração entre diferentes elos da cadeia têxtil, aproximando estudantes, profissionais e a indústria.