Mogi das Cruzes intensifica campanha de vacinação contra a dengue

Até o momento, Mogi das Cruzes registrou a aplicação de 1.159 doses da vacina contra a dengue neste ano, sendo 537 delas referentes à primeira dose e 622 à segunda dose.

A vacinação está disponível para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde. Essa faixa etária foi escolhida devido ao seu maior risco de complicações relacionadas à doença, conforme estabelecido no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal consiste em duas doses, que devem ser administradas com um intervalo de 90 dias. A secretaria enfatiza que, mesmo que o prazo tenha sido perdido, os jovens podem receber a segunda dose normalmente.

Nos primeiros dias de 2025, Mogi das Cruzes já confirmou cinco casos de dengue e está aguardando resultados de 54 exames realizados. A secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, alertou sobre a importância de aumentar a cobertura vacinal antes do esperado aumento nos casos da doença nas próximas semanas. “Precisamos ampliar os índices de cobertura antes do período previsto para a alta dos casos, que deve ocorrer nas próximas semanas. Desta forma, estaremos garantindo a proteção adequada para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Os dados atuais mostram que Mogi das Cruzes alcançou uma cobertura vacinal de 54% para a primeira dose e 25% para a segunda dose da vacina contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para a imunização, é necessário apresentar alguns documentos: o documento pessoal da criança ou adolescente e do responsável acompanhante, a caderneta de vacinas de rotina e um comprovante de endereço ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante destacar que a vacina contra a dengue não é recomendada para indivíduos com imunossupressão, aqueles que se encontram sob tratamento imunossupressor, transplantados, portadores de HIV/AIDS, gestantes e lactantes.

A campanha visa proteger os jovens da cidade em um período crítico para a transmissão da dengue. A vacina está disponível em Mogi das Cruzes para o público-alvo mencionado.