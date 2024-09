Moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real entra em circulação

A nova moeda de R$ 1 em comemoração aos 30 anos do Plano Real entrou em circulação no país, informou o Banco Central nesta terça-feira (24). Ao todo, 45 milhões de unidades serão distribuídas, aos poucos, por meio da rede bancária.

De acordo com a autoridade monetária, a nova moeda foi desenvolvida em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil.

Na frente da moeda, a efígie da República é acompanhada de linhas diagonais e do símbolo do padrão monetário (R$). Na borda dourada, constam as legendas “30 Anos do Real”, “1994-2024” e “Brasil”.

No verso, a moeda comemorativa é igual à peça de circulação comum, com a imagem de uma esfera sobreposta por faixa e a constelação do cruzeiro do sul fazendo alusão à bandeira nacional. O valor de face “1 real” e o ano “2024” completam a composição.

Em julho, o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou o lançamento da moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real. O colegiado é formado pelos ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e do Planejamento e Orçamento (Simone Tebet) e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O lançamento da moeda atual, em 1º de julho de 1994, foi a terceira e última etapa de um plano de controle da inflação que começou em maio de 1993, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o comando do Ministério da Fazenda.

LINHA DO TEMPO DO PLANO REAL

Outubro/1992: Itamar Franco assume a presidência após afastamento de Fernando Collor

Maio/1993: FHC é nomeado ministro da Fazenda, o quarto a ocupar a pasta no governo Itamar

Maio/1993: Começa a ser criado o grupo de trabalho que elaborou o plano de combate à inflação

Julho/1993: Primeira fase – Plano de Ação Imediata para reorganização do gasto público

Agosto/1993: Mudança da moeda para cruzeiro real com corte de três zeros

Setembro/1993: Paulo César Ximenes é demitido da presidência do BC por Itamar, e FHC ameaça deixar o cargo. Pedro Malan assume comando da instituição

Fevereiro/1994: FHC apresenta o Plano Real; Congresso aprova parcialmente Fundo Social de Emergência

Março/1994: Lançada a URV (Unidade Real de Valor), valendo CR$ 647,50 (cruzeiros reais)

Abril/1994: FHC deixa Fazenda para se candidatar à presidência; Rubens Ricupero assume

Junho/1994: Inflação mensal bate recorde de 47,4% (quase 5.000% em 12 meses)

Julho/1994: Real começa a circular, valendo CR$ 2.750 (cruzeiros reais) ou 1 URV. Inflação cai para 6,84%

Agosto/1994: Inflação do mês fica em 1,86%

Out/1994: FHC é eleito presidente da República no 1º turno, com 54% dos votos

Jan/1995: FHC assume a Presidência da República

Nov/1995: Governo lança o Proer, programa de reestruturação do sistema financeiro, para conter crise bancária gerada pela queda da inflação

Out/1998: FHC é reeleito presidente da República no 1º turno, com 53% dos votos

Jan/1999: Governo abandona paridade entre dólar e real

Jun/1999: Brasil adota regime de metas de inflação

Dez/2010: BC lança segunda família de cédulas e moedas do real