Mobilidade Sustentável: avanços que estão transformando o setor de transportes

A Cavan, divisão da fabricante chinesa de caminhões Foton Motor, revelou o Beacon, um caminhão-conceito futurista que utiliza uma nova plataforma para veículos pesados, que tem possibilidade de ser movido por um motor elétrico a bateria ou por um sistema de célula de combustível a hidrogênio. Os designers da Foton desenvolveram o Beacon com foco na eficiência aerodinâmica, evidenciada pela frente inclinada. Por ser um veículo movido exclusivamente por eletricidade, a parte frontal da carroceria não tem entradas de ar, o que reduz o arrasto aerodinâmico. Maçanetas escamoteáveis nas portas e nos degraus das escadas de acesso à cabine, que se recolhem, foram desenvolvidos para otimizar a aerodinâmica, assim como as carenagens laterais estendidas até as rodas traseiras e os retrovisores com câmeras em substituição aos espelhos tradicionais. No interior do Beacon, o painel é uma grande tela dividida em três partes, que se estende do mostrador de instrumentos até o lado oposto da cabine. O volante tem a parte superior recordada, como em um manche de avião. O Beacon 100% elétrico é equipado com uma bateria de 600 kWh que proporciona uma autonomia de 500 quilômetros com um consumo de energia de pouco mais de um kWh por quilômetro. Na versão com sistema de célula de combustível, os tanques podem armazenar hidrogênio em estado líquido ou gasoso, com alcance de 1.100 quilômetros. Não há definição da Foton sobre uma versão de produção do Beacon.

Elétricos por assinatura

Ford E-Transit da Smolka Transportes (Divulgação)

A Smolka Transportes, com sede em São Paulo, ampliou a sua frota com a assinatura de dez Transit Chassi fornecidas pelo Ford Go Frotas. Os veículos equipados com baú de 22 metros cúbicos serão usados no serviço de entrega “last mile” para grandes clientes do segmento de e-commerce em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Fundada em 2015 em Curitiba, a Smolka Transportes conta atualmente com 400 veículos na frota e, além da sede em Alphaville (SP), tem centros de distribuição em Porto Alegre, Goiânia, Brasília e Itajaí. “O mercado de veículos de entrega tem uma frota antiga, de dez, 12 anos. Com a assinatura, usamos só veículos novos, que garantem maior disponibilidade de serviço. É um grande benefício para o nosso cliente”, afirma Eduardo Smolka, CEO e fundador da Smolka Transportes. “Com a assinatura, o frotista tem previsibilidade de custos e pode investir o capital em outras áreas para a expansão de seu negócio”, reforça Victor Coelho, supervisor de Mobilidade e Novos Negócios da Ford.

Mobilidade em Curitiba

Ônibus Caio Millennium Articulado da Viação Cidade Sorriso (Divulgação)

A Viação Cidade Sorriso, conhecida como “Sorriso de Curitiba”, adquiriu 24 ônibus urbanos da Caio, modelo Millennium, sendo 13 unidades do Millennium V e 11 do Millennium Articulado. Todos os novos veículos serão usados nos sistemas Ligeirinho e Intercambiáveis de Curitiba (PR). Do lote, já foram entregues unidades do Millennium V, com 12,92 metros de comprimento, lotação total de 86 pessoas, embarque dianteiro, chassi Volvo B320R 4X2, piso alto e tecnologia Euro 6. As outras unidades já entregues são do modelo Millennium Articulado, com 18,59 metros de comprimento, lotação total para 130 pessoas e chassis Mercedes-Benz O-500 MA 2838.

Volta às aulas

Ônibus Iveco Bus 10-190 ORE 2 e 15-210 ORE 3 (Divulgação)

Líder de vendas no segmento de ônibus escolares do programa “Caminho da Escola”, a Iveco Bus confirma a entrega de cerca de 500 novas unidades no primeiro trimestre de 2025, para atender ao programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2024, a Iveco Bus entregou 2 mil veículos (de um total de 3.250 adesões) das 7.100 unidades habilitadas na atual edição do programa, atendendo a demandas de municípios e secretarias estaduais, como a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, com 355 unidades, a Secretaria de Educação da Bahia, com 165 unidades, e a Secretaria de Educação do Paraná, com 102 unidades. A linha Iveco Bus do “Caminho da Escola” oferece os modelos Bus 10-190 na categoria ORE 2 (Ônibus Rural Escolar 2) – com 190 cavalos de potência e capacidade para 44 alunos – e, pela primeira vez, o Bus 15-210 ORE 3 (Ônibus Rural Escolar 3) – com 210 cavalos e capacidade para 59 estudantes.