Revolução dos pesados: sustentabilidade e inovação no transporte

A GWM, marca chinesa que comercializa no Brasil carros elétricos e híbridos, planeja trazer caminhões a hidrogênio ao mercado brasileiro, provavelmente, um modelo de 49 toneladas, para um período de testes que está programado para se iniciar ainda no primeiro trimestre de 2025. Produzidos na China, os veículos FCEV (sigla em inglês para veículo elétrico movido a célula de combustível) da GWM utilizam células a combustível que combinam hidrogênio com o oxigênio do ar em um processo eletroquímico de geração de eletricidade para mover os motores elétricos. Dentro da GWM, a divisão FTXT atua no desenvolvimento de sistemas de células a combustível e na fabricação dos tanques para o gás. A marca de caminhões a hidrogênio da GWM é denominada If You e já entregou quase mil unidades na China, a maioria para o setor de mineração. A autonomia dos modelos If You é de 500 quilômetros.

Vai longe

Caminhão híbrido BYD Hybrid T5 (Divulgação)

Quando foi apresentado na China, no final de 2023, foi anunciado que o BYD Hybrid T5, um caminhão leve projetado para operações urbanas e interregionais, conseguia entregar uma autonomia de mil quilômetros com apenas um tanque de gasolina. Um ano depois, no final de 2024, a BYD finalmente fez um teste por estradas chinesas, com o veículo superando as expectativas iniciais. O Hybrid T5 partiu de Lhasa, capital do Tibete, atravessou a rodovia 318 Sichuan-Tibet e chegou ao destino final em Shenzhen, depois de percorrer 5.500 quilômetros. Ao longo do teste, o caminhão híbrido com peso bruto total de 4.500 quilos cobriu 1.138 quilômetros em dois dias consumindo apenas um tanque de gasolina e sem recarregar as baterias em fontes externas. Nessa etapa, o modelo registrou consumo médio de 10,2 km/l e percorreu um total de 133 quilômetros no modo elétrico. O caminhão híbrido tem motor a gasolina 1.5 turbo de 130 cavalos de potência e outro elétrico de 200 cavalos. Complementam o sistema os freios regenerativos e a bateria de 18,3 kWh. O modelo é plug-in e pode repor a energia em fontes externas.

Sustentabilidade movida a gás

Caminhão movido a gás Scania G410 (Divulgação)

A Bravo Serviços Logísticos, empresa mineira de distribuição de insumos para o mercado agrícola, adquiriu 17 novos caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) e biometano, fabricados pela Scania. O investimento, de aproximadamente R$ 17 milhões, reforça o compromisso da empresa de buscar soluções sustentáveis e de baixo carbono. Entre os modelos comprados estão sete caminhões G410 e dez unidades do recém-lançado G460, que têm como destaque a eficiência energética e capacidade de rodar longas distâncias. Com essa compra, a Bravo eleva sua frota de caminhões movidos a gás para 23 veículos. “Os caminhões GNV e biometano representam um marco no setor de transporte por aliarem alto desempenho a uma menor emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO 2 ). A estratégia está alinhada com nossa jornada de descarbonização que busca reduzir impactos ambientais enquanto oferece soluções logísticas modernas e eficientes”, comenta Marcos Azevedo, diretor de Sustentabilidade da Bravo.

Nas ruas norte-americanas

Caminhão elétrico Tesla Semi (Divulgação)

O caminhão 100% elétrico Tesla Semi foi apresentado em 2017, porém, sua produção foi iniciada somente em 2022, mas em pequenos volumes. Foram entregues apenas algumas dezenas de unidades, a maioria para a rede de transporte da PepsiCo, multinacional norte-americana de alimentos, lanches e refrigerantes. No entanto, depois de mais uma apresentação em outubro do ano passado no IAA Transportation 2024, o Salão de Hannover, na Alemanha, a Tesla finalmente iniciou a fabricação do modelo em quantidades maiores, no mês passado. E o primeiro lote também foi destinado à PepsiCo. Segundo a Tesla, o Semi tem três motores elétricos instalados nos eixos traseiros, que entregam potência equivalente a 1.020 cavalos e 145 kgfm de torque. Ainda de acordo com a fabricante, o conjunto de baterias com capacidade de 900 kWh é suficiente para garantir autonomia de 800 quilômetros.