Mobilidade em destaque: lançamentos e inovações no setor automotivo

Na Fenatran, a TEVX Higer – “joint venture” da fabricante chinesa de ônibus elétricos Higer Bus com a brasileira TEVX Motors Group –, anuncia os caminhões elétricos EON Edit 3D e EON ETruck, além das versões de carga e de passageiros do furgão elétrico Paradise. Segundo a TEVX Higer, os modelos começarão a ser comercializados no Brasil no primeiro trimestre de 2025. O EON E-Truck é um cavalo-mecânico 6×4 projetado para enfrentar terrenos difíceis. Com 11 toneladas e PBT (Peso Bruto Total) de 49 toneladas, sua configuração o permite alcançar velocidade máxima de 100 km/h e percorrer distâncias de até 400 quilômetros com uma única carga. O motor entrega 490 kW (666 cavalos) e 255 kgfm. Vem equipado com bateria CATL de última geração, com carga máxima de 700 kWh e um desempenho, de acordo com a TEVX Higer, de 1,30 kWh/km. O modelo conta ainda com sistema de freios regenerativos. Já EON Edit 3D é um 4×4 de 15 toneladas, pronto para receber qualquer tipo de implemento. Com o mesmo motor do EON E-Truck, sua configuração de 700 kWh de baterias também permite, segundo o fabricante, autonomia de 400 quilômetros. O PBT é de 31 toneladas, e o caminhão tem sistema regenerativo de baterias. O furgão Paradise, na versão de carga, tem capacidade de seis toneladas e um conjunto de bateria de 127 kWh. O motor entrega 130 kW (176 cavalos) e 122 kgfm e a TEVX Higer afirma que o modelo oferece uma autonomia de 285 quilômetros, com consumo de 0,40 kWh/km. Na variante para passageiros, o Paradise, com a mesma configuração mecânica do modelo de carga, pode transportar até 19 pessoas. Com a chegada dos novos veículos, a TEVX Higer pretende disponibilizar para os clientes uma infraestrutura personalizada voltada para a mobilidade elétrica, incluindo o sistema de carregamento de baterias, os serviços de pós-venda e suporte técnico.

Solução caseira

Ônibus Volvo B320R em Curitiba/PR (Divulgação)

Curitiba começa a receber as primeiras unidades de um lote de 95 novos ônibus Volvo B320R. Produzidos no complexo industrial da marca na capital paranaense, os chassis rodarão no sistema Ligeirinho, como são conhecidos os veículos nas cores prata ou cinza que trafegam em roteiros complementares das linhas expressas e interbairros, com embarque e desembarque em nível nas estações-tubo. O B320R é o chassi Padron da Volvo, com capacidade para até 80 pessoas, com 13,20 metros de comprimento. Encarroçados pela Caio e pela Marcopolo, os chassis deverão ser entregues em sua totalidade até o final deste ano. As aquisições dão sequência à renovação da frota de Curitiba, que soma cerca de 1.100 veículos. O B320R tem motor traseiro e é um chassi de grande conforto e baixo nível de ruído, de acordo com a Volvo. A versão urbana tem uma caixa de câmbio automática, que permite trocas de marchas suaves e um custo operacional favorável para as empresas. O B320R tem o motor D8K Euro 6, de 320 cavalos de potência e 122,3 kgfm de torque, bastante similar ao que move os caminhões semipesados VM – conferindo ao ônibus maior disponibilidade de peças nas concessionárias e mais profissionais capacitados pela fábrica para manutenção.

Casa própria sobre rodas

Expo Motorhome (Divulgação)

De 13 a 17 de novembro, a oitava Expo Motorhome traz à cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, as principais inovações mundiais do setor de campismo e caravanismo. A maior feira do segmento na América Latina ocorre no Expotrade Convention Center e é aberta ao público. Serão apresentados novos modelos de trailers, motorhomes, barracas e veículos de recreação, além de equipamentos, acessórios e soluções inteligentes que facilitam a vida dos aventureiros durante as viagens. A projeção é de que a edição 2024 registre 25% de crescimento em relação ao ano passado, totalizando 150 expositores, 25 mil visitantes e R$ 500 milhões em negócios. O ingresso custa R$ 75 e pode ser adquirido na bilheteria da feira. Em uma área de 23 mil metros quadrados do Expotrade, os fabricantes e as empresas do ramo farão demonstrações de seus produtos. Informações adicionais podem ser obtidas no site www.expomotorhome.com.

Simples assim

Picape Ford Ranger cabine simples (Divulgação)

A Ford aproveita a Fenatran, realizada na capital paulista de 4 a 8 de novembro, para apresentar a versão com cabine simples da Ranger. Produzida na Argentina, como o restante da linha da picape média, a configuração mais voltada para o trabalho já é oferecida em outros mercados e poderá futuramente ampliar o leque de opções no Brasil. Além de mais capacidade de carga – 1.250 quilos ou 1.876 litros –, a Ranger cabine simples oferece versatilidade de transformações, também a partir da derivação chassi-cabine. A versão cabine simples mantém as características da linha Ranger, como a tração 4×4 com diferencial traseiro blocante, a suspensão com amortecedores externos à longarina, o sistema de freios redimensionado e a maior capacidade de imersão da categoria (80 centímetros).