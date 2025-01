Mirella Santos relata desespero em voo: ‘Pensei que tudo poderia acabar ali’

A influencer Mirella Santos, amplamente reconhecida por sua participação como uma das ‘gêmeas da lacração’ ao lado de MC Loma, compartilhou uma experiência angustiante que vivenciou durante um voo. Através de suas redes sociais, Mirella detalhou os momentos de desespero enfrentados quando o piloto informou sobre uma falha técnica na aeronave, classificando a situação como uma emergência.

No incidente, Mirella estava acompanhada de seu marido, Gabriel Farias, e sua filha, Luna. Segundo relato da influencer, a comunicação do piloto causou grande apreensão entre os passageiros. “Houve uma falha técnica no nosso voo. O Gabriel pesquisou o que isso significava e ficou preocupado. O piloto mencionou que era importante não se assustar e que acionaria os bombeiros devido à situação. Isso explicava a demora para o pouso”, contou Mirella.

Ela prosseguiu descrevendo o estado de pânico em que se encontrava: “Pelo que Gabriel encontrou nas informações, essa falha pode comprometer a estabilidade do avião. Eu estava em choque e chorei muito. Todos no voo estavam aterrorizados, orando. Quando o piloto anunciou que precisaria chamar os bombeiros, eu pensei: ‘Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Será que ele conseguirá pousar com segurança?'”.

Mirella ainda relatou sua angústia ao olhar para sua filha nos braços: “Foi tão difícil. Eu via a Luninha toda inocente e havia outras crianças a bordo também. Em meio a tudo isso, pensei que tudo poderia acabar ali”.