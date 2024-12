Ministro destaca a importância das cidades na luta por justiça climática e sustentabilidade global

O ministro das Cidades, Jader Filho, sublinhou a importância de unir as agendas de justiça climática, urbana e social como forma de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Durante sua participação no programa “Bom Dia, Ministro”, em 4 de dezembro, ele destacou a relevância do Urban 20 como uma plataforma para discutir essas questões a nível global.

O Urban 20 é uma iniciativa que reúne cidades dos países do G20 com o propósito de fomentar debates e recomendações políticas em áreas como economia, clima e desenvolvimento urbano. O ministro ressaltou que este evento é crucial para debater a maneira como as cidades devem ser geridas, integrando preocupações ambientais à gestão urbana. “Não podemos alcançar justiça climática sem justiça urbana e social. Quando falamos de meio ambiente, estamos falando de nós mesmos. É essencial que as cidades ocupem um lugar central nas discussões das COPs”, afirmou Jader.

A proposta busca estabelecer um vínculo contínuo entre o G20 e as cidades, elevando as questões urbanas na agenda internacional e promovendo um fórum onde essas cidades possam criar uma mensagem unificada. O ministro enfatizou a necessidade de engajar a população, garantindo direitos básicos como saneamento, educação e saúde. Ele frisou que a COP em Belém deve abordar tanto a questão florestal quanto urbana.

No âmbito das mudanças climáticas, Jader destacou as iniciativas do Governo Federal para mitigar os efeitos da estiagem e dos incêndios, principalmente no Norte do Brasil. Medidas incluem apoio financeiro, antecipação de programas sociais como o Bolsa Família, e ações diretas contra queimadas.

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma Medida Provisória para fornecer Auxílio Extraordinário aos pescadores artesanais afetados pela seca na região Norte. Jader ressaltou que o governo já destinou R$ 1 bilhão para essas ações emergenciais e para mitigar o sofrimento das famílias impactadas.

O ministro também apontou que o Novo PAC destinou R$ 17 bilhões para ações preventivas contra secas, incluindo melhorias no abastecimento em áreas rurais. Ele destacou que a prevenção deve ser incorporada aos orçamentos não só do governo federal, mas também dos estados e municípios.

Sobre os dados do Censo 2022 que revelaram um número significativo de brasileiros sem acesso a banheiros em casa, Jader mencionou o desenvolvimento do programa provisoriamente chamado “Todas as Casas com Banheiro”. “É inaceitável ter residências sem banheiro no Brasil. Estamos desenvolvendo esta iniciativa porque isso representa dignidade, saneamento e saúde”, concluiu.