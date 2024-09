Ministro de Lula, Paulo Teixeira diz que Filippi é garantia de parceria com o Governo Federal

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do presidente Lula, Paulo Teixeira foi mais um auxiliar direto do presidente a vir para Diadema e assegurar: a reeleição do prefeito Filippi é a garantia de parceria sólida com o Governo Federal para o envio de investimentos essenciais para projetos estruturantes para a cidade.

Paulo Teixeira caminhou com o prefeito Filippi por núcleos habitacionais do Inamar e constatou que todas as melhorias do bairro tiveram o trabalho do PT e de Filippi. Nos últimos quatro anos, esses núcleos foram revitalizados, ganhando infraestrutura, nova pavimentação, iluminação de LED e outras melhorias.

“Não tem uma rua, uma benfeitoria aqui em Diadema que não tenha a mão do Filippi. É pavimentação, urbanização, construção de escolas e creches, de postos de saúde, de hospital. Tudo aqui passa pelo prefeito Filippi”, disse Paulo Teixeira.

“E ele governa com o povo. Na Prefeitura, o Filippi lá é o povo lá também, porque ele sempre mantém as portas abertas, sempre ouve as demandas da população. E o mais importante é que o melhor amigo do Filippi é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao votar no Filippi, você está votando no Lula”, pontuou.

O ministro criticou também o adversário do prefeito Filippi, Taka Yamauchi. “Tem um sujeito que nem daqui de Diadema, um sujeito estranho e que quer administrar essa cidade incrível. Mas, com ele, essas portas escancaradas com o Governo Lula vão se fechar. Então, eu aconselho esse candidato a voltar para a terra dele porque em Diadema o prefeito é Filippi.”

Filippi agradeceu o apoio do ministro Paulo Teixeira e voltou a fazer um diagnóstico de como encontrou a Prefeitura. “Meu antecessor deixou a Prefeitura quase sem condições. E, para piorar, o presidente era o Jair Bolsonaro, que não queria saber de Diadema. Agora o alerta que faço é que esse meu adversário, o Taka, tem quase dez secretários do Lauro Michels com ele e ele adora o Bolsonaro.”