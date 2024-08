Ministra Nísia Trindade acompanha primeira teleinterconsulta em território Yanomami

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhou a primeira teleinterconsulta no território Yanomami . No início da tarde desta terça-feira (13), em Boa Vista, ela participou de uma conversa entre dois médicos e o paciente.

A consolidação da telessaúde no território Yanomami permitirá que os indígenas tenham acesso a especialistas como oftalmologista, nutricionista, dermatologista, cardiologista, entre outras especialidades.

No atendimento, a ministra estava na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na capital roraimense. Um médico estava com o paciente no Polo Base em Surucucu e, uma segunda médica especialista, na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, em Boa Vista. O indígena apresenta uma enfermidade no joelho.

A ministra ressaltou a importância da telessaúde para o aumento da assistência especializada na região. “São 24 unidades que vão permitir a gente avançar, principalmente, na atenção especializada. A saúde indígena, especialmente, tem o seu foco na atenção primária à saúde, mas nós discutimos muito a questão de que não é possível mais assim, pois precisamos ter um cuidado integral com o indígena”, frisou Nísia.

“Fizemos um trabalho de base para estruturar a parte de conectividade e infraestrutura,. Teremos 92 pontos de acesso de telessaúde no território. Hoje, tivemos uma primeira teleinterconsulta, com a participação da ministra, para dar início a este processo”, comemorou a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) participa da implementação do projeto promovendo a capacitação nas residências de saúde. “Vamos aperfeiçoar as especialidades que estavam vinculadas às residências e capacitar todas as unidades para que possamos ofertar a telessáude no território Yanomami e apoiar as comunidades indígenas”, garantiu.

Nesta semana, o ministério anunciou a instalação de 98 pontos de internet na área indígena de Roraima e Amazonas. Além disso, a pasta enviou 106 computadores para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami.

Boletim

A visita da ministra à Boa Vista ocorre dias após o Ministério da Saúde divulgar um novo informe do Comitê de Operações Emergenciais (COE) Yanomami . No primeiro trimestre deste ano, foram notificados 74 óbitos no território. Na comparação com igual período do ano passado, houve uma queda de 33%. Nos três primeiros meses de 2023 foram registradas 111 mortes. O documento ressalta que os principais agravos tiveram queda como, óbitos por malária, desnutrição e infecções respiratórias agudas graves.

O povo Yanomami tem a maior terra indígena do Brasil, com 10 milhões de hectares, mais de 380 comunidades e 30 mil indígenas. Desde janeiro de 2023, o Ministério da Saúde investe para mitigar a grave crise causada na região pelo garimpo ilegal. A pasta aumentou o efetivo de profissionais, dobrou o investimento em ações de saúde e trabalhou para garantir a assistência e combater doenças, como a malária e a desnutrição, no território.