Ministra Nísia faz apelo e pede “bastante atenção” para a vacinação contra a poliomielite

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um apelo público aos pais e responsáveis para que imunizem as crianças contra a poliomielite. A campanha foi encerrada no último dia 14, mas as vacinas seguem disponíveis para a aplicação de rotina nos postos de saúde. “Precisamos ter bastante atenção à poliomielite e vacinar todas as nossas crianças”, salientou na tarde desta sexta-feira (28), no estado do Rio, onde cumpriu agenda em Belford Roxo, na baixada fluminense.

Segundo dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), pouco mais de 3 milhões de doses foram aplicadas até ontem (27). O público alvo é de 10,5 milhões de crianças de 0 a 4 anos de idade.

Ao comentar a conjuntura da vacinação no país, a ministra destacou que estados e municípios devem tornar a imunização mais ampla para atingir mais pessoas e facilitar o acesso da população. “A vacina tem que chegar perto. Às vezes as pessoas não se dão conta devido à falta de tempo. Por isso, tem que ter vacinação na escola e nos postos com horários ampliados”, defendeu.

A campanha deste ano é estratégica para o enfrentamento à poliomielite, pois o país está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024.

Certificação

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). Essa categorização se deu a partir do desempenho das coberturas vacinais, dos indicadores de vigilância epidemiológica das paralisias flácidas agudas (PFA) e do status de contenção laboratorial dos poliovírus, por exemplo.

Em 2022, 77% das crianças com menos de 1 ano receberam a dose da VIP. Já em 2023, esse número saltou para 84,63%, de acordo com dados preliminares.

Agenda no Rio de Janeiro

Nísia Trindade esteve, ao longo desta sexta, em seis equipamentos públicos de saúde de Belford Roxo. A ministra visitou um centro especializado em atendimento a crianças neuroatípicas, as obras de uma maternidade, um hospital oftalmológico, um hospital infantil, uma unidade de pronto atendimento (UPA) e um centro de fisioterapia, ortopedia e imagem.