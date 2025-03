Ministra fará pedido de desculpas por negligência na Vala Clandestina de Perus

Na próxima segunda-feira (24), a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, fará um pedido de desculpas oficial em nome do Estado brasileiro pela negligência na guarda e identificação dos remanescentes ósseos da Vala Clandestina de Perus. A cerimônia acontecerá no Cemitério Dom Bosco, em São Paulo, e será aberta à imprensa mediante credenciamento prévio.

O caso da Vala Clandestina de Perus remonta ao período da ditadura militar no Brasil, quando corpos de opositores políticos, indigentes e desconhecidos foram enterrados ilegalmente no local. Os remanescentes ósseos foram descobertos em 1990 e passaram por diferentes instituições antes de serem encaminhados ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp para identificação.

Compromisso com a memória e a justiça

A cerimônia tem como objetivo reconhecer as graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura e a negligência estatal entre 1990 e 2014 no processo de identificação das ossadas. O evento contará com a presença de familiares das vítimas, autoridades e representantes da sociedade civil.

O Governo Federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), reafirma o compromisso de garantir a continuidade dos trabalhos de identificação. Em 2024, foi firmado um novo Acordo de Cooperação Técnica entre o MDHC, a Unifesp e a Prefeitura de São Paulo, além de uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para viabilizar a contratação de especialistas.

Serviço