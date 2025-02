Ministra da Saúde lança programa em Mauá para reduzir filas e humanizar atendimento na saúde pública

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançou o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) em Mauá, com o objetivo de reduzir filas e humanizar o atendimento na saúde pública. Durante a visita ao Hospital Nardini, a ministra, acompanhada do prefeito Marcelo Oliveira e da secretária de Saúde Eliene de Paula Pinto, destacou que o programa priorizará áreas como oncologia, cardiologia e ortopedia, garantindo atendimento em até 60 dias para casos encaminhados pelas UBSs, assim que o PMAE estiver implantado.

Em sua fala, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou: “Vamos melhorar o acesso, reduzindo filas e agilizando diagnósticos e tratamentos. Essa é uma construção coletiva, fruto da parceria com secretários de saúde estaduais e municipais, governadores e gestores do SUS. É um trabalho integrado que reflete a dedicação de toda a equipe do Ministério da Saúde.” Ela também reforçou o compromisso com a construção de novos equipamentos em Mauá, como a quinta UPA, uma UBS no Jardim Luzitano, uma Policlínica na Vila Assis Brasil e um CAPS no Jardim Zaíra.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, reforçou a importância da proximidade entre a cidade e o ministério da Saúde, que possibilitam a chegada de programas como o PMAE. “Os investimentos do SUS no governo do presidente Lula representam um marco fundamental para a saúde de Mauá. Com esses recursos, estamos fortalecendo nossa rede de atendimento, ampliando serviços e garantindo que nossa população tenha acesso a uma saúde pública mais digna e eficiente.”

A secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto, destacou: “É com grande satisfação que anunciamos o Programa Mais Acesso a Especialistas, uma iniciativa que fortalece nossa rede de saúde e melhora o atendimento à população. Com ele, ampliaremos consultas e exames complementares, garantindo diagnósticos mais ágeis e tratamentos eficazes.”

O PMAE, fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Mauá, receberá R$ 600 mil para sua implantação. O programa organizará filas, agilizará diagnósticos e oferecerá atendimento integrado e humanizado.

Será implementado em unidades como o Hospital Nardini e o Centro de Especialidades Médicas Mauá (CEMMA), com monitoramento constante para evitar faltas e garantir eficiência. A população terá acesso a consultas e exames mais ágeis, além de Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), que personalizarão o atendimento conforme as necessidades de cada paciente.

Atualmente, o PMAE está em fase de estruturação, com capacitação de equipes e revisão de protocolos, alinhados aos Planos de Ação Municipal e Regional. Após superar todas as etapas, o programa entrará em fase de testes.