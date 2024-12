Ministra da Saúde destaca avanços na vacinação em entrevista

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, abordou os avanços significativos nos índices de vacinação do Brasil em uma entrevista ao programa “Bom Dia, Ministra”, realizada nesta quinta-feira, 12. Entre os destaques, o país comemorou a saída da lista dos 20 países com maior número de crianças não vacinadas e a recente conquista do certificado de eliminação do sarampo, perdido em 2019.

Nísia enfatizou que houve um aumento expressivo na cobertura vacinal infantil, com quase todas as vacinas recomendadas apresentando resultados positivos. Por exemplo, a imunização contra a poliomielite atingiu a marca de 100% das crianças elegíveis. “Conseguimos elevar a vacinação em 15 das 16 vacinas do calendário infantil e alcançamos a meta de cobertura. É fundamental esclarecer que a vacinação é uma proteção coletiva, portanto, nossa segurança depende da imunização de todos os que são aconselhados a se vacinar”, afirmou a ministra.

Dentre as vacinas aplicadas, 12 já superaram os índices do ano anterior, e três delas ultrapassaram as metas estabelecidas: BCG, Poliovirus (reforço) e Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola). As principais vacinas atualmente têm cobertura superior a 90%, segundo informações do Ministério da Saúde.

A ministra atribuiu esse progresso a diversos fatores, incluindo o retorno das campanhas de vacinação, o diálogo adaptado às especificidades regionais, o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família e as ações de imunização nas escolas.

Desde o início de 2023, houve uma valorização significativa do Programa Nacional de Imunização (PNI), com o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação e iniciativas para combater o negacionismo científico. “Trata-se de um conjunto integrado de ações. Ao fortalecer o sistema de saúde onde ocorrem as vacinações, especialmente na Atenção Primária, garantimos que os vacinadores cheguem até as pessoas ou que as pessoas tenham acesso às Unidades de Saúde”, destacou Nísia.

Com esses esforços organizados, o Brasil reconquistou o certificado de eliminação do sarampo este ano. O país já atingiu a meta proposta pelo PNI de 95% de cobertura vacinal. O Ministério da Saúde continua enfatizando a importância da imunização para prevenir casos graves da doença. A cobertura da primeira dose aumentou de 80,7% em 2022 para 88,48% em 2023. “No caso do sarampo, que pode resultar em sequelas severas ou até óbito, os dados são realmente notáveis. O Brasil novamente é reconhecido como um país livre do sarampo, da rubéola e da rubéola congênita”, comentou.

Outro ponto importante abordado pela ministra foi o incremento de 42% na vacinação contra HPV entre meninas e meninos na faixa etária de 9 a 14 anos entre 2022 e 2023. Com mais de 6,1 milhões de doses aplicadas, o Brasil está próximo de atingir sua meta para essa imunização. “É vital para proteger as mulheres do câncer cervical e também é benéfico para os meninos devido à prevenção contra outros tipos de câncer”, enfatizou Nísia.

No tocante à Covid-19, a ministra ressaltou a urgência em aprimorar a comunicação sobre a vacinação. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou suas diretrizes para a imunização contra Covid-19, incluindo gestantes e idosos no Calendário Nacional de Vacinação; além disso, iniciou a oferta da vacina Zalika no PNI e estabeleceu um esquema vacinal para crianças entre 6 meses e menos de 5 anos com três doses da vacina Pfizer. “A Covid-19 continua sendo um grande desafio tanto para adultos quanto para crianças. Estamos intensificando nossas campanhas e esclarecimentos junto às escolas devido ao impacto significativo das fake news sobre essa vacina”, acrescentou Nísia.

A ministra também mencionou o portal “Saúde com Ciência“, criado para combater desinformações relacionadas à saúde pública. Ela ressaltou que há vacinas disponíveis para toda a população em fase de distribuição; só neste mês foram entregues 1,5 milhão de doses. “Estamos em plena distribuição das vacinas contra Covid-19 e contamos com o apoio dos profissionais da comunicação e gestores municipais para reforçar nosso trabalho e incentivar a população a se vacinar”, finalizou.