Ministra da Cultura participa da abertura da 14ª Bienal da UNE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa da abertura da 14ª Bienal da UNE, maior festival estudantil da América Latina, nesta quarta-feira (29), às 19h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Sob o tema “A rua é o nosso palco principal”, o evento reunirá milhares de estudantes de todos os estados do país e seguirá até o dia 2 de fevereiro (domingo).

A abertura contará também com a presença da presidenta da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Maria Marighella.

Além da presença da ministra, o MinC terá um estande com uma extensa programação de apresentações, inclusive do projeto MovCEU – uma van equipada e adaptada que promove ações e atividades culturais entre os centros e as periferias – e participação em mesas de debates com dirigentes da pasta. Serão abordados temas como Programa Rouanet da Juventude, O Futuro do Mundo do Trabalho em Cultura, A esperança equilibrista: Política Nacional Aldir Blanc e os novos horizontes para a cultura brasileira, A rede dos Pontos de Cultura e as entidades estudantis, dentre outros.

Serviço:

14ª Bienal da UNE – “A rua é nosso palco principal”

Data: 29 de janeiro (quarta-feira) de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro Guararapes – Chico Science do Centro de Convenções de Pernambuco, Recife (PE)

Programação:

Quarta-feira (29/1)

19h: abertura da 14ª Bienal da UNE – “A rua é nosso palco principal” com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes

Local: Teatro Guararapes – Chico Science do Centro de Convenções de Pernambuco, Recife (PE)

Quinta-feira (30/1)

9h: Cortejo de abertura do estande

9h30 às 11h: Debate sobre Programa Rouanet da Juventude

Local: estande do Minc

11h às 12h30: Debate sobre o Futuro do Mundo do Trabalho em Cultura

Local: estande do Minc

12h30 às 13h: Apresentação – Programação MovCEU

Local: estande do Minc

14h às 16h: Palestra “A esperança equilibrista: Política Nacional Aldir Blanc e os novos horizontes para a cultura brasileira”

Local: estande do Minc

16h às 18h: Palestra “A rede dos Pontos de Cultura e as entidades estudantis”

Local: estande do Minc

Sexta-feira (31/1)

9h: Palestra “Como elaborar projetos culturais”

Local: Espaço Cuca da UNE

11h: Oficina de portifólio

Local: estande do Minc

14h às 16h: Palestra “Universidade, território cultural: a cultura e a Reforma Universitária”

Local: estande do Minc

16h às 18h: Palestra “Juventude e participação social”

Local: estande do Minc