Ministra da Cultura inicia missão no Benin com foco em laços culturais e ancestrais

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, deu início nesta quinta-feira (9) à missão oficial no Benin, liderando uma delegação composta por representantes do Governo Federal e da Bahia. A missão, solicitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como objetivo fortalecer os laços culturais e ancestrais entre os dois países e ampliar a cooperação internacional.

O primeiro dia da missão foi marcado por compromissos institucionais e culturais. Margareth Menezes foi recebida pelo ministro das Relações Exteriores do Benin, Olushegun Adjadi Bakari, antes de participar do Festival das Culturas Ancestrais, realizado em Uidá.

O festival, que celebra a espiritualidade e as tradições do Benin, destacou a riqueza das manifestações culturais locais. Um dos pontos altos foi a apresentação do Balé Folclórico da Bahia, que simbolizou a conexão entre as culturas de Brasil e Benin.

“A África está no coração do Brasil, e hoje posso dizer que o Benin ocupa esse espaço de forma ainda mais importante. O Festival das Culturas Ancestrais conecta o nosso passado ao presente, promovendo o futuro da nossa ancestralidade comum”, declarou Margareth Menezes.

Entre os destaques da missão está a instalação do Comitê de Implementação dos Acordos Culturais, prevista para os próximos dias. O comitê abrangerá áreas como o patrimônio imaterial, a preservação histórica e o intercâmbio cultural entre as duas nações.

Além da ministra da Cultura, integram a delegação do Governo Brasileiro, a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, o presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, e representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Igualdade Racial, Embratur, do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura Municipal de Salvador.