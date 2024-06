Ministra celebra implementação dos Comitês de Cultura e lançamento do Laboratório de Culturas Digitais em Curitiba

Em uma noite repleta de manifestações culturais diversas, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou da cerimônia de apresentação oficial do Comitê de Cultura do Paraná. O evento, realizado na quinta-feira (20) em Curitiba (PR), também marcou o lançamento do Laboratório de Culturas Digitais, uma parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para desenvolver metodologias participativas que contribuam para a construção de políticas públicas para a cultura.

Em seu discurso, a ministra destacou a importância da retomada das políticas culturais após um período de paralisação. “Não somos negacionistas dessa oportunidade incrível. Enquanto uns passaram a boiada, nós vamos passar arte, cultura, desenvolvimento, democracia, vamos passar vida”, declarou Margareth Menezes.

Comitês de Cultura

A implementação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) foi celebrada, com o comitê de cultura do Paraná sendo oficialmente apresentado. Um cortejo pelas ruas de Curitiba, com blocos de carnaval, artistas regionais e trupes circenses, marcou a ocasião. A ministra enfatizou que o objetivo do MinC é nacionalizar os recursos e promover a justiça social através da cultura.

Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura, explicou que os comitês têm a função de levar informações sobre políticas públicas culturais às comunidades, divulgar ações culturais e capacitar agentes culturais. “A gente escolheu o caminho da educação popular, porque cultura e a educação são gêmeos da mesma placenta, porque é de cultura e de educação que o nosso povo precisa para se emancipar”, afirmou.

Para João Paulo Mehl, coordenador do comitê de cultura do Paraná, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) é um exemplo concreto de como a cultura voltou a ser tratada como prioridade. “Quando a gente reivindica mais políticas culturais, a gente não reivindica só um puxadinho no orçamento, a gente reivindica isso aqui, que o governo pise o mesmo chão que a gente pisa, como a ministra fez, recepcionando a nossa festa de rua. Isso, simbolicamente, é muito forte, política sendo feita de baixo pra cima, como tem que ser”, celebrou.

Lançamento do Laboratório de Culturas Digitais

O evento também celebrou o lançamento do Laboratório de Culturas Digitais (LAB). Em parceria com a UFPR, o MinC visa promover a participação social e qualificar o acesso às políticas públicas culturais através do letramento digital. “Somos desafiados a pensar e executar soluções digitais, preparando as populações para acessar essas ferramentas. Nossa discussão política e acadêmica trata da soberania digital brasileira frente às grandes plataformas que controlam o mundo”, destacou Maria Tarcisa Bega, coordenadora do LAB.

Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, reforçou a importância de debater os rumos das novas tecnologias. Representando os fazedores de cultura do Paraná, Fernanda Machado, líder do Coletivo Cultural Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, lembrou que as tecnologias ancestrais também devem ser consideradas digitais.

O evento em Curitiba marcou um passo significativo na rearticulação e reconexão da cultura brasileira, com iniciativas que visam integrar a cultura digital e fortalecer a participação popular nas políticas públicas culturais.