Ministério Público do RJ recria grupo para investigar crimes de policiais

Nesta terça-feira (4), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro anunciou a reativação do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), que tinha sido descontinuado em 2021. O novo grupo será liderado pelo promotor Fábio Mattos, que atualmente ocupa a posição de subcoordenador do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O Gaesp terá como foco a investigação de delitos cometidos por policiais civis, policiais militares e agentes penitenciários. De acordo com o procurador-geral Antônio José Campos Moreira, a criação do grupo surge em um contexto alarmante, onde a criminalidade se alastrou, afetando não apenas as comunidades, mas também bairros comerciais e residenciais. “O estado do Rio de Janeiro vive um momento muito conturbado, com vastas áreas sob domínio de facções criminosas”, declarou.

O procurador ressaltou que o Gaesp atuará com uma abordagem seletiva, priorizando casos de maior relevância e complexidade. “Não podemos transformar o grupo em uma promotoria comum. Sua atuação será restrita a casos específicos, buscando uma resolução mais eficaz e com um número reduzido de investigações”, enfatizou Moreira. Inquéritos que não se enquadrarem nessa categoria serão encaminhados para promotorias criminais convencionais.

O Gaesp foi originalmente fundado em 2015, com a missão de investigar crimes atribuídos a forças policiais e agentes penitenciários. Durante sua operação, o grupo também estava encarregado de conduzir inquéritos civis relacionados a atos de improbidade administrativa e questões pertinentes à segurança pública. A extinção do grupo ocorreu no início da gestão de Luciano Mattos.