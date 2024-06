“Ministério irá trabalhar pelo Rio Grande do Sul lado a lado com a comunidade cultural”, diz Márcio Tavares

Participando virtualmente da audiência pública de Escuta Ativa da Cultura na Emergência Climática, realizada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (11), o secretário-Executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, informou que escutar a comunidade cultural para a construção das ações no estado é parte central da atuação do MinC.

“A gente considera que a boa política pública, ainda mais construída numa condição tão adversa e emergencial como essa, ganha mais condições de ser efetiva quando conseguimos escutar aquilo que são as dores das pessoas, como elas estão sendo afetadas de forma concreta”, avalia o secretário.

Márcio informou que na próxima semana o MinC deverá anunciar um conjunto de novas ações para o setor cultural no estado. “Para isso, a gente quer completar nesta semana um ciclo de escuta, nós temos 11 reuniões já marcadas com diferentes grupos da comunidade cultural gaúcha para essa semana, se somando às reuniões que nós já fizemos, para poder escutar todo o conjunto de segmentos para que o que for anunciado esteja em linha com as necessidades reais do setor nesse momento e também em linha com aquilo que são as possibilidades do que mesmo num evento climático dessa magnitude, a estrutura legal, os decretos de calamidade nos possibilitem fazer”, conta.

A reunião foi presidida pelo deputado estadual Leonel Radde (PT), tendo a Presidente da Comissão Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, a deputada estadual do RS, Sofia Cavedon participado de forma remota, junto ao Secretário-Executivo do MinC, em Brasília.

“Felizmente nós temos o Ministério da Cultura que tem um olhar diferenciado. O poder público tem que ser o vetor nesse sentido, para que as pessoas tenham dignidade. A cadeia produtiva da cultura movimenta o PIB mais do que indústria automobilística”, disse o deputado Leonel.

Segundo a deputada Sofia “a apresentação é mais um esforço para dar visibilidade à necessidade de diálogo e de medidas urgentes de desburocratização”. A deputada apresentou 10 pontos para a Cultura no estado na emergência climática, fruto da escuta da comunidade cultural feita no início das enchentes.

A Comissão recebeu representantes de todos segmentos da cultura para ouvir os relatos e demandas dos trabalhadores da cultura e das artes. Na ocasião, foi apresentado pelo produtor cultural Vitor Ortiz, Relatório de Danos no Setor Cultural do RS Causados pela Emergência Climática.

O relatório mostra que 99,2% das pessoas entrevistadas no estado foram, de alguma forma, prejudicadas pela crise climática no Rio Grande do Sul. Destes, 81,4% têm a cultura como fonte de renda. No estado, 242 eventos foram cancelados ou adiados, além dos inúmeros locais fechados. Clique aqui e confira o estudo.

O documento é uma iniciativa voluntária da Produtora Voz Cultural, do Festipoa Literária, do Instituto de Cultura da PUCRS e da Matinal, com apoio institucional do Comitê Liberart RS – Programa Nacional dos Comitês de Cultura, da própria Comissão e do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre.