Ministério da Saúde registra 310 programas de residência inscritos para concessão de bolsas no Sudeste

Em 2023, o Ministério da Saúde registrou o maior número de programas de residência médica inscritos em editais do Pró-Residência, em comparação com os últimos dez anos, totalizando 493 programas interessados. Desses, 253 estão na região Sudeste. A pasta também lançou edital de residência em área profissional da saúde – uniprofissional e multiprofissional, resultando em 156 programas inscritos a nível nacional e, desses, 57 no Sudeste. No total, serão concedidas 1.814 bolsas para todo o país.

As inscrições foram realizadas por instituições federais vinculadas ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, órgãos e instituições públicas municipais, estaduais e distrital, e também instituições privadas sem fins lucrativos. O resultado final está previsto para ser publicado em janeiro de 2024 […].