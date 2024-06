Ministério da Saúde prorroga prazo para cadastramento de propostas no Novo PAC

O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para formalização de propostas para obras ou equipamentos já selecionados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC Saúde. Gestores e gestoras dos estados, municípios e do Distrito Federal têm até o dia 28 de junho para protocolar as propostas por meio da plataforma InvestSUS.

Acesse o Manual de Orientações de Proposta de Formalização

O Novo PAC representa um salto na expansão da assistência à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Alertamos aos gestores que se atentem ao prazo para que não percam o investimento”, afirma Henrique Chaves, diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. No InvestSUS, o processo passa pelo cadastramento, envio, análise e aprovação de cada proposta.

O governo federal, na gestão do presidente Lula,está investindo R$ 30,5 bilhões na saúde por meio do Novo PAC, sendo R$ 11,6 bilhões na etapa atual de formalização. A maior parcela dos recursos está voltada ao enfrentamento de gargalos históricos na atenção primária e especializada, como o aumento do número de Unidades Básicas de Saúde, maternidades, policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial no país. O programa possibilitará, ainda, a universalização de serviços essenciais na rede pública, como é o caso do SAMU 192.

Saiba mais sobre o Novo PAC Saúde