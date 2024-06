Ministério da Saúde participa de evento sobre imunização e destaca importância da participação coletiva

O Ministério da Saúde participou, nessa quarta-feira (19), do Fórum Brasil Imune, organizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. O evento aconteceu em Brasília e reuniu gestores, profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores e sociedades médicas para discutir o cenário de imunização no país e seus principais desafios.

O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Rivaldo Cunha, representou a Saúde no encontro. Em sua fala, ele destacou a importância de um espaço de diálogo por unir tantos técnicos, quanto ativistas que trabalham no processo de reconquista das coberturas vacinais. “O trabalho de incentivo à vacinação exige uma participação coletiva. É imprescindível a participação das secretarias municipais e estaduais de saúde, bem como do parlamento, de organizações como a Pan-Americana de Saúde (Opas), dos conselhos, as sociedades brasileiras de saúde, e da sociedade civil”, explica.

A programação do Fórum contou com painéis sobre as ameaças de doenças imunopreveníveis e os avanços para a vacinação ampliada. Também participaram da mesa de abertura a representante da Opas, Socorro Gross; o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, o deputado Dorinaldo Malafaia; o representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri; o representante do Inca, Itamar Bento Claro; o representante do Conasems, Alessandro Chagas; o representante do Conass, Nereu Mansano; o represente da Comissão de Combate ao Câncer, Weliton Prado; e a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira.

Aumento das coberturas vacinais

Em 2023, 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil tiveram aumento nas coberturas vacinais. Entre os destaques de crescimento estão: as vacinas contra a poliomielite (VIP e VOP), pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningocócica C (1ª dose e reforço), pneumocócica 10 (1ª dose e reforço), tríplice viral (1ª e 2ª doses) e reforço da tríplice bacteriana (DTP).

Os motivos para a reconquista das coberturas vacinais estão relacionados com esforços como o Movimento Nacional pela Vacinação. Lançado no ano passado, o Movimento direcionou todas as ações técnicas e de comunicação do Ministério da Saúde para promover a vacinação da população com o lema “vacina é vida, vacina é para todos”. Além disso, a estratégia de microplanejamento foi para todos os estados brasileiros, realizando oficinas e para incentivar a vacinação, seja ela nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas ações extramuros e outras estratégias. É importante ressaltar o investimento de mais de R$6,5 bilhões em 2023 para a compra de vacinas, e dos R$ 10,9 bilhões previstos para 2024.