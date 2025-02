Ministério da Saúde intensifica apoio a São José do Rio Preto para combater surto de dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta segunda-feira (17) que o ministério irá reforçar as ações de atendimento em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, em resposta ao alarmante aumento dos casos de dengue na região. Dados recentes indicam que, até 2025, a cidade registrou 33.152 casos confirmados e 34 mortes associadas à doença.

Durante a cerimônia de inauguração da Unidade de Emergência Referenciada do Hospital São Paulo, vinculada à Escola Paulista de Medicina e à Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a ministra esclareceu: “Atendemos ao pedido do município, que apresenta o maior número de casos no Brasil, apoiando assim a Rede de Atenção”.

A estrutura da Rede de Atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida em dois segmentos principais: a Atenção Básica e a Atenção Especializada. A primeira inclui as Unidades Básicas de Saúde (UBS), enquanto a segunda abrange ambulatórios que disponibilizam consultas e exames.

“A dengue é uma enfermidade que conhecemos há mais de 40 anos. Nossa prioridade é evitar mortes em situações emergenciais como esta. Por isso, estamos colaborando com estados e municípios nas ações necessárias”, complementou Nísia Trindade.

Além de São José do Rio Preto, Araçatuba também enfrenta uma grave crise sanitária, contabilizando 15.125 casos confirmados e 11 óbitos. As taxas de incidência nos dois municípios são alarmantes, atingindo 1.926 e 1.988 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

No estado de São Paulo, o total acumulado de casos confirmados ultrapassa 110.901 neste ano. Dentre esses, 2.907 pacientes apresentam sinais de alarme da dengue, que incluem sintomas como sangramento das mucosas, e 243 estão com dengue grave, apresentando comprometimento de órgãos ou sangramentos severos. Até o momento, foram registradas 101 mortes pela doença, número que pode aumentar à medida que 211 óbitos ainda estão sob investigação quanto à causa.