Ministério da Saúde faz levantamento de organizações que trabalham com população migrante

Por meio de um formulário eletrônico, o Ministério da Saúde está realizando levantamento para identificar organizações que atuam com a saúde das populações migrantes internacionais no Brasil. O objetivo principal é se aproximar da sociedade civil organizada para desenvolver uma estratégia nacional de saúde para as populações migrantes, refugiadas e apátridas no Brasil.

O formulário ficará disponível até dia 26 de julho e é direcionado a movimentos sociais, coletivos, organizações da sociedade civil, gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), secretarias de saúde, organizações internacionais, instituições acadêmicas e, em especial, organizações da sociedade civil geridas por migrantes, refugiados e apátridas.

Coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), o Grupo de Trabalho Interministerial busca garantir o acesso à saúde dessa população ao Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS é garantido pela constituição não só aos brasileiros, mas sim a toda população que vive ou se encontra no território nacional. É nosso papel enquanto gestor federal identificar a população migrante e assegurar o seu acesso à saúde”, explica a secretária da SVSA, Ethel Maciel.

Com versões em português, espanhol, francês e inglês, as informações coletadas por meio do formulário poderão ser utilizadas para futuras atividades e convites relacionados à saúde e migração.