Ministério da Saúde alerta sobre a importância da vacinação contra o tétano

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada 100 casos de tétano, aproximadamente 30 resultam em óbito, evidenciando a gravidade desta doença. A principal estratégia de prevenção é a vacinação, que é gratuita e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacinação deve seguir as orientações estabelecidas no Calendário Nacional de Vacinação, podendo ser realizada em unidades de atenção primária ou em Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs), especialmente para indivíduos com condições clínicas específicas.

Abaixo estão os esquemas vacinais recomendados para a prevenção do tétano:

Para crianças menores de 7 anos: devem receber três doses da vacina pentavalente, nos meses 2, 4 e 6 de vida, seguidas por reforços aos 15 meses e aos quatro anos com a vacina tríplice bacteriana (DTP);

Para pessoas com 7 anos ou mais (incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos): a vacinação deve levar em consideração o histórico vacinal do indivíduo. Aqueles que possuem esquema vacinal completo devem receber doses de reforço a cada dez anos. No caso de ferimentos graves, esse intervalo deve ser reduzido para cinco anos;

Para gestantes: recomenda-se uma dose da vacina tríplice bacteriana acelular – tipo adulto (dTpa) em cada gestação, iniciando a partir da 20ª semana. Se necessário, as gestantes devem completar o esquema vacinal contra o tétano com a vacina dupla bacteriana – tipo adulto (dT), que pode ser administrada em qualquer momento durante a gestação.

O ministério ressalta que “a atualização da vacinação contra o tétano durante a gestação não apenas protege a mãe, mas também visa prevenir o tétano neonatal, que pode afetar recém-nascidos até os primeiros 28 dias de vida”. É fundamental que gestantes, trabalhadores rurais e da construção civil, idosos e pessoas que sofreram ferimentos recentes mantenham suas vacinas em dia.

Para viajantes que se dirigem a regiões onde a vacina contra o tétano não está disponível ou onde é necessária prescrição médica, recomenda-se atualizar o esquema vacinal com antecedência. “É importante estar atento à necessidade de reforço a cada dez anos após a última dose do esquema completo ou da última dose de reforço”, alertou o Ministério.

O tétano é uma doença aguda e não contagiosa que ocorre globalmente. Segundo informações do Ministério da Saúde, essa enfermidade representa um sério desafio à saúde pública, principalmente em países com condições socioeconômicas e educacionais precárias.

A patologia é provocada pela bactéria Clostridium tetani, encontrada em ambientes como solo e água, além de objetos enferrujados e fezes de animais. A infecção ocorre frequentemente através de cortes ou feridas contaminadas.

O tétano compromete o sistema nervoso central, gerando contrações musculares intensas e podendo levar à morte em casos severos. Além da vacinação, é crucial utilizar equipamentos de proteção individual (como botas, luvas e capacetes) para prevenir acidentes tanto em atividades profissionais quanto domésticas. O Ministério da Saúde finaliza enfatizando a importância dessas medidas preventivas.