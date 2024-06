Ministério da Pesca anuncia concurso com 264 vagas e salário de R$ 6.130

O Ministério da Pesca e Aquicultura anunciou concurso para 264 vagas de nível superior em diferentes áreas da pasta e das superintendências federais.

As inscrições serão abertas na segunda-feira (24), às 12h, e vão até 25 de julho, às 23h59, no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional). A taxa é de R$ 62.

A prova terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos (dez de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de informática e dez de ética e noções de administração pública) e 40 de conhecimentos específicos, que terão a pontuação dobrada.

O edital indica que o exame ocorrerá em 11 de agosto, das 14h às 18h (horário de Brasília). A prova será realizada nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, com os locais sendo divulgados em 2 de agosto. O gabarito será anunciado em 12 de agosto.

Vagas no Ministério da Pesca e Aquicultura

Administração – 12 vagas

Arquitetura – 1 vaga

Biologia – 6 vagas

Ciências contábeis – 2 vagas

Design Gráfico – 2 vagas

Direito – 16 vagas

Economia – 8 vagas

Engenharia civil – 3 vagas

Engenharia de aquicultura – 9 vagas

Engenharia de pesca – 20 vagas

Engenharia de zootecnia – 6 vagas

Estatística – 2 vagas

Gestão pública – 8 vagas

Jornalismo – 7 vagas

Marketing – 1 vaga

Matemática – 2 vagas

Medicina veterinária – 7 vagas

Oceanografia e Oceanologia – 20 vagas

Recursos humanos – 7 vagas

Serviço social – 2 vagas

Sociologia – 4 vagas

Tecnologia da Informação – 17 vagas

Outras áreas de nível superior – 30 vagas

Vagas em Superintendências Federais

Engenharia de Pesca e Oceanografia/Oceanologia – 27 vagas

Outras áreas de nível superior – 45 vagas

A seleção terá validade de dois anos com a possibilidade de ser prorrogada por mais dois anos.