Ministério da Cultura lamenta a morte de Seo Carlão do Peruche

É com profundo pesar que o Ministério da Cultura (MinC) comunica o falecimento de Carlos Alberto Caetano, mais conhecido como Seo Carlão do Peruche, aos 94 anos, em São Paulo. Considerado o último dos “cardeais do samba” da capital paulista, Seo Carlão foi uma figura essencial na luta pela oficialização e reconhecimento das escolas de samba perante o poder público, movimento que ganhou força nos anos 1960, com a ação de diversos líderes, como ele, que batalhavam para garantir a valorização do samba como patrimônio cultural.

A origem e a trajetória de Seo Carlão

Nascido em uma família religiosa em Pirapora do Bom Jesus, no interior de São Paulo, Seo Carlão cresceu acompanhando os pais em romarias e festas da igreja. Foi durante esse período que ele teve seu primeiro contato com o jongo, uma dança de origem africana, considerada uma das raízes do samba. O jongo, com sua combinação de canto e batuque, foi um dos elementos que fundamentaram a relação de Seo Carlão com a música popular brasileira.

Já em São Paulo, Seo Carlão se tornou um dos fundadores, em 1956, da Unidos do Peruche, escola de samba que, na época, realizava seus desfiles nas ruas do centro da cidade, enfrentando repressão e censura. Seu envolvimento com a Unidos do Peruche foi fundamental para a preservação e promoção do samba em São Paulo, além de sua contribuição para o movimento que visava a transferência dos desfiles para o Sambódromo do Anhembi. Ele também foi um defensor da valorização das raízes e tradições do samba, buscando sempre honrar sua herança cultural.

Homenagem e legado de Seo Carlão

Em 2025, o enredo da Unidos do Peruche, “Axé Griô! Carlão do Peruche, O Cardeal Preto do Samba”, presta uma homenagem a Seo Carlão, celebrando sua contribuição para a fundação e fortalecimento da agremiação e para o samba paulistano como um todo. Seu legado perdura nas tradições que ele ajudou a consolidar e na energia do carnaval paulista.

Neste momento de tristeza, o Ministério da Cultura expressa sua solidariedade à família, amigos e a toda a comunidade cultural, que se despede de um dos maiores expoentes do carnaval paulistano. Sua dedicação e amor pelo samba continuam vivos na memória de todos que o conheceram e o admiraram.