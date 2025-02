Carlão do Peruche morre aos 94 anos em São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, a cidade de São Paulo se despediu de Carlos Alberto Caetano, carinhosamente conhecido como Seo Carlão do Peruche. O icônico sambista faleceu aos 94 anos, conforme anunciado pela escola de samba Unidos do Peruche em suas redes sociais. Confira:

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) também prestou suas homenagens a Carlão, destacando sua importância como um dos fundadores da Unidos do Peruche e sua atuação fundamental na luta pela oficialização e reconhecimento das escolas de samba nos anos 1960. A Liga descreveu Seo Carlão como o último dos “cardeais do samba”, ressaltando que sua trajetória está intrinsecamente ligada à história do carnaval paulistano.

“Carlão não foi apenas um ícone; ele foi um verdadeiro mestre, cuja paixão e dedicação moldaram o universo do samba e inspiraram diversas gerações de sambistas e admiradores da cultura“, declarou a Unidos do Peruche em um post emocionado. A escola anunciou que seu enredo para o carnaval de 2025 será uma homenagem à vida e à obra de Seo Carlão, intitulado “Axé Grio! Carlão do Peruche, o Cardeal Preto do Samba”.

“Neste momento de dor, encontramos conforto na certeza de que seu legado será eternamente celebrado“, completou a nota da escola. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo expressou seu pesar pela perda e se solidarizou com familiares, amigos e toda a comunidade sambista, afirmando que o legado de Seo Carlão continuará vivo no coração daqueles que amam o samba paulistano.

Fundação e legado no samba paulistano

Seo Carlão foi uma figura central na fundação da Unidos do Peruche durante a década de 1950, um período em que os desfiles aconteciam pelas ruas centrais da capital paulista. Ele e seus amigos deram vida à escola após desfilarem na tradicional Lavapés, uma das mais antigas ainda em atividade na cidade, fundada em 1931 e que se destacou nos primeiros carnavais paulistanos.

O impacto de sua contribuição ao samba é inegável e, apesar da dor pela perda, a comunidade sambista se une para celebrar sua rica trajetória e preservar sua memória.